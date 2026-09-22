У російській Самарі після атаки безпілотників спалахнув НПЗ "Роснєфті"

У ніч на 22 вересня десятки безпілотників атакували промислові об'єкти в Самарській області РФ. Унаслідок ударів спалахнула масштабна пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі, який належить компанії "Роснєфть".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев визнав факт нальоту, заявивши про пошкодження будинків і машин, проте про ситуацію на заводі промовчав і нагадав жителям про заборону публікувати фото та відео наслідків ударів.

Водночас кадри очевидців підтвердили точне влучання по території Куйбишевського НПЗ, одного з найбільших нафтозаводів регіону потужністю 7 млн тонн сировини на рік. Підприємство вже атакували безпілотники в червні цього року, після чого воно тимчасово зупиняло переробку нафти.

Наслідки системних ударів по нафтопереробці РФ

За 2024 рік цей завод переробив 4,7 млн тонн сировини, випустивши 1,4 млн тонн дизельного пального, 1,3 млн тонн мазуту та 0,8 млн тонн автомобільного бензину. Від початку 2026 року Збройні сили України понад 70 разів завдавали ударів по російських нафтозаводах, через що переробка нафти в Росії обвалилася до мінімального рівня з 2002 року, а на ринку виник брак пального та почала діяти заборона на його експорт.

Президент США Дональд Трамп заявив, що через постійні удари Москва втратила контроль над виробництвом дизелю, і закликав припинити війну.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий відмовитися від атак на російські нафтові потужності лише у відповідь на повне припинення обстрілів української енергетики та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Московський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки українських дронів. Після удару 20 вересня підприємство припинило переробку сирої нафти через виникнення пожеж, а відновлення пошкодженого обладнання затягнеться на кілька тижнів.