- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Стратегический маршрут в Украину: Молдова готовит масштабный ремонт железнодорожных путей
ГП "Железная дорога Молдовы" (Calea Ferată din Moldova, CFM) инициировало процедуру закупки услуг по проектированию для проведения масштабных ремонтно-восстановительных работ на стратегических железнодорожных участках, обеспечивающих сообщение, в частности, к границе с Украиной.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на информацию предприятия.
Тендер касается железнодорожного коридора Велчинец – Окница – Бельцы – Унгены – Кишинев – Кейнар. Проектные и строительные работы будут охватывать общую протяженность пути в 183,3 км .
Что предусматривают плановые работы:
- Капитальный ремонт: 64 км путей.
- Средний ремонт: 96 км путей.
- Подъем и выправка: 23 км путей.
Техническая задача охватывает не только восстановление самого верхнего строения пути, но и комплексную модернизацию сопутствующих элементов.
В частности, подрядчики должны разработать земляное полотно, системы водоотведения и дренажа, инженерные сооружения, подпорные стенки и железнодорожные переезды.
Целью проекта является полное обновление начальных технических и эксплуатационных параметров этих логистически важных участков.
Напомним, Европейский Союз заинтересован в расширении европейской железнодорожной сети по территории Украины. Приоритетными направлениями строительства евроколеи являются Львов, Киев и Одесса, что позволит создать беспрепятственные логистические маршруты от Польши и Чехии.