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Стратегический маршрут в Украину: Молдова готовит масштабный ремонт железнодорожных путей

железная дорога
Молдова готовит масштабный ремонт железнодорожных путей

ГП "Железная дорога Молдовы" (Calea Ferată din Moldova, CFM) инициировало процедуру закупки услуг по проектированию для проведения масштабных ремонтно-восстановительных работ на стратегических железнодорожных участках, обеспечивающих сообщение, в частности, к границе с Украиной.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на информацию предприятия.

Тендер касается железнодорожного коридора Велчинец – Окница – Бельцы – Унгены – Кишинев – Кейнар. Проектные и строительные работы будут охватывать общую протяженность пути в 183,3 км .

Что предусматривают плановые работы:

  • Капитальный ремонт: 64 км путей.
  • Средний ремонт: 96 км путей.
  • Подъем и выправка: 23 км путей.

Техническая задача охватывает не только восстановление самого верхнего строения пути, но и комплексную модернизацию сопутствующих элементов.

В частности, подрядчики должны разработать земляное полотно, системы водоотведения и дренажа, инженерные сооружения, подпорные стенки и железнодорожные переезды.

Целью проекта является полное обновление начальных технических и эксплуатационных параметров этих логистически важных участков.

Напомним, Европейский Союз заинтересован в расширении европейской железнодорожной сети по территории Украины. Приоритетными направлениями строительства евроколеи являются Львов, Киев и Одесса, что позволит создать беспрепятственные логистические маршруты от Польши и Чехии.

Автор:
Татьяна Бессараб

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