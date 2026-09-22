Стратегический маршрут в Украину: Молдова готовит масштабный ремонт железнодорожных путей

ГП "Железная дорога Молдовы" (Calea Ferată din Moldova, CFM) инициировало процедуру закупки услуг по проектированию для проведения масштабных ремонтно-восстановительных работ на стратегических железнодорожных участках, обеспечивающих сообщение, в частности, к границе с Украиной.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на информацию предприятия.

Тендер касается железнодорожного коридора Велчинец – Окница – Бельцы – Унгены – Кишинев – Кейнар. Проектные и строительные работы будут охватывать общую протяженность пути в 183,3 км .

Что предусматривают плановые работы:

Капитальный ремонт: 64 км путей.

64 км путей. Средний ремонт: 96 км путей.

96 км путей. Подъем и выправка: 23 км путей.

Техническая задача охватывает не только восстановление самого верхнего строения пути, но и комплексную модернизацию сопутствующих элементов.

В частности, подрядчики должны разработать земляное полотно, системы водоотведения и дренажа, инженерные сооружения, подпорные стенки и железнодорожные переезды.

Целью проекта является полное обновление начальных технических и эксплуатационных параметров этих логистически важных участков.

Напомним, Европейский Союз заинтересован в расширении европейской железнодорожной сети по территории Украины. Приоритетными направлениями строительства евроколеи являются Львов, Киев и Одесса, что позволит создать беспрепятственные логистические маршруты от Польши и Чехии.