Швейцария поможет восстановить сотни километров путей "Укрзализныци": детали сделки

Швейцарские частные компании уже поставили рельсовые скрепления для восстановления около 500 км железнодорожных путей "Укрзализныци". Кроме того, продолжаются поставки 46 тыс. комплектов деталей для контактной сети.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Министр по восстановлению Николай Калашник провел встречу с делегатом Федерального совета Швейцарии по Украине направления сотрудничества Жаком Гербером.

В рамках встречи стороны обсудили проекты в области энергетики, восстановлении железнодорожной и муниципальной инфраструктуры, а также поддержку украинского частного сектора.

Главные направления швейцарско-украинского сотрудничества:

Железнодорожная инфраструктура: Помимо текущих поставок материалов для путей стороны готовят новые проекты с участием швейцарского бизнеса.

Помимо текущих поставок материалов для путей стороны готовят новые проекты с участием швейцарского бизнеса. Энергостойкость регионов: До конца 2026 года в Украине должны поставить газопоршневые установки общей мощностью 28,5 МВт для Киева, Кременчуга, Чернигова и Краматорска.

До конца 2026 года в Украине должны поставить газопоршневые установки общей мощностью для Киева, Кременчуга, Чернигова и Краматорска. Финансирование G2G: В рамках первого транша Соглашения о восстановлении выделено 50 млн. швейцарских франков на блочно-модульные котельные, спецтехнику для путей и системы накопления энергии.

В рамках первого транша Соглашения о восстановлении выделено на блочно-модульные котельные, спецтехнику для путей и системы накопления энергии. Новые гранты: Запущен второй конкурс проектных предложений на 136 млн евро, предусматривающий финансирование примерно 14 проектов для УЗ и сферы ЖКХ.

Официальный старт новых проектов с участием швейцарских компаний и украинских бенефициаров запланирован на начало ноября в Киеве. Министерство подтвердило заинтересованность в углублении партнерства со швейцарским бизнесом в целях быстрого возобновления общин и подготовки к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" предложила создать бюджетный железнодорожный перевозчик между Украиной и ЕС. Проект предусматривает закупку поездов европейского пути, привлечение 441 млн долларов инвестиций и запуск первых рейсов примерно через четыре года.