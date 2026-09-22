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Швейцарія допоможе відновити сотні кілометрів колій "Укрзалізниці": деталі угоди

Микола Калашник та спецпредставник Швейцарії Жак Гербер
Микола Калашник та спецпредставник Швейцарії Жак Гербер окреслили пріоритети швейцарсько-українського співробітництва / Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту

Швейцарські приватні компанії вже поставили рейкові скріплення для відновлення близько 500 км залізничних колій "Укрзалізниці". Крім того, триває постачання 46 тис. комплектів деталей для контактної мережі.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Міністр з відновлення Микола Калашник провів зустріч із делегатом Федеральної ради Швейцарії з питань України напряму співробітництва Жаком Гербером.

Зазначається, що в межах зустрічі сторони обговорили проєкти у галузі енергетики, відновленні залізничної та муніципальної інфраструктури, а також підтримку українського приватного сектору.

Головні напрями швейцарсько-українського співробітництва:

  • Залізнична інфраструктура: Окрім поточних постачань матеріалів для колій, сторони готують нові проєкти за участі швейцарського бізнесу.
  • Енергостійкість регіонів: До кінця 2026 року в Україну мають поставити газопоршневі установки загальною потужністю 28,5 МВт для Києва, Кременчука, Чернігова та Краматорська.
  • Фінансування G2G: У межах першого траншу Угоди про відновлення виділено 50 млн швейцарських франків на блочно-модульні котельні, спецтехніку для колій та системи накопичення енергії.
  • Нові гранти: Запущено другий конкурс проєктних пропозицій на 136 млн євро, який передбачає фінансування приблизно 14 проєктів для УЗ та сфери ЖКГ.

Офіційний старт нових проєктів за участю швейцарських компаній та українських бенефіціарів заплановано на початок листопада в Києві. Міністерство підтвердило зацікавленість у поглибленні партнерства зі швейцарським бізнесом задля швидкого відновлення громад та підготовки до опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запропонувала створити бюджетного залізничного перевізника між Україною та ЄС. Проєкт передбачає закупівлю поїздів європейської колії, залучення 441 млн доларів інвестицій та запуск перших рейсів приблизно через чотири роки.

Автор:
Тетяна Бесараб

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