В Україні з'явиться Міністерство об’єднання українців: чим займатиметься

В Україні створять спеціальний орган центральної виконавчої влади - Міністерство об’єднання українців, яке буде цілеспрямовано займатися справами глобальної української спільноти за кордоном.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

"Україні потрібне інституційне посилення всієї політики щодо українців за кордоном – щодо наших людей з усіх хвиль міграції", - заявив президент.

За його словами, до кінця року буде представлена на затвердження кандидатура міністра.

Окрім цього Зеленський зауважив, що Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби.

"Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії – і фінансових, і персональних. Зараз опрацьовуємо це разом із міністром закордонних справ України", - йшлося в його повідомленні.

Президент також зазначив, що до кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України. Особлива увага буде приділена державам G7+. Будуть заповнені всі вакансії українських послів.

Додамо, що за даними Центру економічної стратегії станом на січень 2024 року 52,5% українців, які були змушені виїхати з країни через війну, планували повернутися в Україну. Реальна кількість тих, хто залишиться в інших країнах, може становити від 1,3 до 3,3 мільйона осіб. При цьому станом на кінець травня 2024 року загальна кількість українців, які перебували за кордоном становила 5 млн осіб.