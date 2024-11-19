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В Україні з'явиться Міністерство об’єднання українців: чим займатиметься
В Україні створять спеціальний орган центральної виконавчої влади - Міністерство об’єднання українців, яке буде цілеспрямовано займатися справами глобальної української спільноти за кордоном.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.
"Україні потрібне інституційне посилення всієї політики щодо українців за кордоном – щодо наших людей з усіх хвиль міграції", - заявив президент.
За його словами, до кінця року буде представлена на затвердження кандидатура міністра.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Окрім цього Зеленський зауважив, що Україні потрібен перезапуск дипломатичної служби.
"Це стосується різних аспектів роботи нашої дипломатії – і фінансових, і персональних. Зараз опрацьовуємо це разом із міністром закордонних справ України", - йшлося в його повідомленні.
Президент також зазначив, що до кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України. Особлива увага буде приділена державам G7+. Будуть заповнені всі вакансії українських послів.
Додамо, що за даними Центру економічної стратегії станом на січень 2024 року 52,5% українців, які були змушені виїхати з країни через війну, планували повернутися в Україну. Реальна кількість тих, хто залишиться в інших країнах, може становити від 1,3 до 3,3 мільйона осіб. При цьому станом на кінець травня 2024 року загальна кількість українців, які перебували за кордоном становила 5 млн осіб.