В Украине появится Министерство объединения украинцев: чем будет заниматься

В Украине создадут специальный орган центральной исполнительной власти – Министерство объединения украинцев, которое будет целенаправленно заниматься делами глобального украинского сообщества за рубежом.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде.

"Украина нуждается в институциональном усилении всей политики в отношении украинцев за рубежом – в отношении наших людей со всех волн миграции", — заявил президент.

По его словам, до конца года будет представлена на утверждение кандидатура министра.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украине нужен перезапуск дипломатической службы.

"Это касается разных аспектов работы нашей дипломатии — и финансовых, и персональных. Сейчас прорабатываем это вместе с министром иностранных дел Украины", — говорилось в его сообщении.

Президент также отметил, что до конца года будут произведены замены в корпусе послов Украины. Особое внимание будет уделено государствам G7+. Будут заполнены все вакансии украинских послов.

Добавим, что по данным Центра экономической стратегии по состоянию на январь 2024 года 52,5% украинцев, вынужденных выехать из страны из-за войны, планировали вернуться в Украину. Реальное количество оставшихся в других странах может составлять от 1,3 до 3,3 миллиона человек. При этом по состоянию на конец мая 2024 года общее количество находившихся за рубежом украинцев составляло 5 млн человек.