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В Украине появится Министерство объединения украинцев: чем будет заниматься
В Украине создадут специальный орган центральной исполнительной власти – Министерство объединения украинцев, которое будет целенаправленно заниматься делами глобального украинского сообщества за рубежом.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде.
"Украина нуждается в институциональном усилении всей политики в отношении украинцев за рубежом – в отношении наших людей со всех волн миграции", — заявил президент.
По его словам, до конца года будет представлена на утверждение кандидатура министра.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, Зеленский отметил, что Украине нужен перезапуск дипломатической службы.
"Это касается разных аспектов работы нашей дипломатии — и финансовых, и персональных. Сейчас прорабатываем это вместе с министром иностранных дел Украины", — говорилось в его сообщении.
Президент также отметил, что до конца года будут произведены замены в корпусе послов Украины. Особое внимание будет уделено государствам G7+. Будут заполнены все вакансии украинских послов.
Добавим, что по данным Центра экономической стратегии по состоянию на январь 2024 года 52,5% украинцев, вынужденных выехать из страны из-за войны, планировали вернуться в Украину. Реальное количество оставшихся в других странах может составлять от 1,3 до 3,3 миллиона человек. При этом по состоянию на конец мая 2024 года общее количество находившихся за рубежом украинцев составляло 5 млн человек.