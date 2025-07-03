Минфин: В июне госбюджет пополнился на 241,2 млрд грн, за полгода – более 1,3 трлн грн

В июне 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 241,2 млрд гривен. Наибольшие поступления обеспечили дивиденды от госпредприятий (49,7 млрд грн), налог на добавленную стоимость с импортируемых товаров (43,5 млрд грн), а также налог на доходы физических лиц и военный сбор (30).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов.

Весомую часть также составили акцизный налог (24,4 млрд грн), НДС с произведенных в Украине товаров (21,7 млрд грн после возмещений), налог на прибыль (5,2 млрд грн), пошлины (4,4 млрд грн) и рентная плата за пользование недрами (3 млрд грн).

Отдельным источником пополнения бюджета стали гранты международной помощи – в июне их объем составил 43,9 млрд. грн. Всего за месяц в общий и специальный фонды бюджета поступило 325,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Итоги первого полугодия

За первое полугодие 2025 года в общий фонд госбюджета уже поступило более 1,3 трлн. грн.

Наибольшие объемы доходов дали НДС по импорту (245,3 млрд грн), НДФЛ и военный сбор (167,8 млрд грн), НДС с внутренних товаров (156,1 млрд грн после учета возмещений), налог на прибыль (155,7 млрд грн), акциз (132,7 млрд грн), дивиденды и (25,2 млрд. грн.), а также рента (18,8 млрд. грн.).

В апреле-мае в бюджет было также перечислено 84,2 млрд грн прибыли НБУ. Поступления грантовой международной помощи с начала года составили 210,9 млрд грн.

Общие доходы бюджета (включая специальный фонд) за январь-июнь составили 1,87 трлн. грн., тогда как кассовые расходы за этот период достигли 2,4 трлн. грн., в том числе 1,87 трлн. грн. — по общему фонду.

ЕСВ и заимствования

Единый социальный взнос в пенсионное и социальное страхование за первые шесть месяцев года составил 314,6 млрд грн, из которых 57,4 млрд грн было уплачено в июне.

За первое полугодие государственные заимствования в общий фонд бюджета составили 856,2 млрд. грн., что соответствует 87% от плана. Из них 232,5 млрд грн было привлечено из-за облигации внутреннего госзайма, в том числе 111,7 млрд грн – за счет военных ОВГЗ. Еще 623,8 млрд грн поступило из внешних источников.

Самые большие транши – 316,2 млрд грн (7 млрд евро) в виде займа ЕС в пределах исключительной макрофинансовой помощи, 142,72 млрд грн (2,5 млрд СДР) – от Канады, 138,3 млрд грн (3,1 млрд евро) – в рамках программы Ukraine Facility. Отдельно Украина получила финансирование МВФ, МБРР и других международных партнеров.

Расходы на погашение госдолга за этот период составили 322,4 млрд грн (97,6% от плана), на его обслуживание – 179,85 млрд грн (73,9%).

За первые шесть месяцев 2025 года Минфин привлек в государственный бюджет внешнее финансирование в размере 22 млрд долларов. Международная поддержка позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления. Все внутренние финансовые ресурсы направляются на сектор безопасности и обороны.