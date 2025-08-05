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За семь месяцев в общий фонд госбюджета поступило 1,47 трлн гривен: детали
По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-июль текущего года в общий фонд госбюджета поступило 1,47 трлн гривен. Больше всего средств поступило от уплаты налога на добавленную стоимость с товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины – почти 295 млрд грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.
Поступление за семь месяцев 2025 года
Основные поступления были обеспечены за счет:
- 294,4 млрд грн – НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 200,1 млрд грн – НДФЛ и военного сбора;
- 183,1 млрд грн – НДС с производимых в Украине товаров;
- 160,5 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
- 159,6 млрд грн – акцизного налога;
- 60,8 млрд грн – дивидендов и части чистой прибыли;
- 30,1 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;
- 22,0 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.
В целом, по итогам января-июля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,09 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 2,78 трлн грн, в том числе общего фонда – 2,17 трлн.
Кроме того, поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-июле 2025 года составили 369,4 млрд грн, из которых 54,8 млрд грн поступило в июле.
Напомним, в июле 2025 года поступления в общий фонд государственного бюджета Украины составили 162,9 млрд грн.