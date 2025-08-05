Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

+0,03

EUR

48,35

+0,70

Наличный курс:

USD

41,57

41,47

EUR

48,20

48,00

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За семь месяцев в общий фонд госбюджета поступило 1,47 трлн гривен: детали

гривны
Сколько денег поступило в госбюджет за 7 месяцев. / Depositphotos

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-июль текущего года в общий фонд госбюджета поступило 1,47 трлн гривен. Больше всего средств поступило от уплаты налога на добавленную стоимость с товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины – почти 295 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Поступление за семь месяцев 2025 года

Основные поступления были обеспечены за счет:

  • 294,4 млрд грн – НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 200,1 млрд грн – НДФЛ и военного сбора;
  • 183,1 млрд грн – НДС с производимых в Украине товаров;
  • 160,5 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
  • 159,6 млрд грн – акцизного налога;
  • 60,8 млрд грн – дивидендов и части чистой прибыли;
  • 30,1 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;
  • 22,0 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.
Фото 2 — За семь месяцев в общий фонд госбюджета поступило 1,47 трлн гривен: детали

В целом, по итогам января-июля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,09 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 2,78 трлн грн, в том числе общего фонда – 2,17 трлн.

Кроме того, поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-июле 2025 года составили 369,4 млрд грн, из которых 54,8 млрд грн поступило в июле.

Напомним, в июле 2025 года поступления в общий фонд государственного бюджета Украины составили 162,9 млрд грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук