За семь месяцев в общий фонд госбюджета поступило 1,47 трлн гривен: детали

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-июль текущего года в общий фонд госбюджета поступило 1,47 трлн гривен. Больше всего средств поступило от уплаты налога на добавленную стоимость с товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины – почти 295 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Поступление за семь месяцев 2025 года

Основные поступления были обеспечены за счет:

294,4 млрд грн – НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

200,1 млрд грн – НДФЛ и военного сбора;

183,1 млрд грн – НДС с производимых в Украине товаров;

160,5 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

159,6 млрд грн – акцизного налога;

60,8 млрд грн – дивидендов и части чистой прибыли;

30,1 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;

22,0 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.

В целом, по итогам января-июля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,09 трлн грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 2,78 трлн грн, в том числе общего фонда – 2,17 трлн.

Кроме того, поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-июле 2025 года составили 369,4 млрд грн, из которых 54,8 млрд грн поступило в июле.

Напомним, в июле 2025 года поступления в общий фонд государственного бюджета Украины составили 162,9 млрд грн.