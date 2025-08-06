В июле Минфин перечислил почти 11 млрд грн трансфертов в местные бюджеты: детали

В прошлом месяце Министерство финансов Украины согласно бюджетному законодательству обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов в общий фонд местных бюджетов в объеме 10,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ведомства.

Указанная сумма составляет 100% к предусмотренным из государственного бюджета средств на июль, в частности:

базовая дотация перечислена в сумме 2,1 млрд грн (100 %);

дополнительные дотации перечислены в сумме 0,7 млрд грн (100%).

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 августа 2025 года составляют 163,8 млрд грн, что на 43,3 млрд грн больше, чем по состоянию на начало 2025 года.

За счет этих финансовых ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Напомним, за январь-июль текущего года в общий фонд госбюджета поступило 1,47 трлн гривен. Больше всего средств поступило от уплаты налога на добавленную стоимость с товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины – почти 295 млрд грн.