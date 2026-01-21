Расходы госбюджета в 2025 году выросли на 20% и достигли 4,19 трлн

По итогам 2025 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 4,19 трлн. гривен, что на 697,2 млрд грн, или на 20% больше, чем в 2024 году. Только в декабре было направлено 649,9 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Минфина.

Наибольшим приоритетом бюджета в 2025 году оставались безопасность и оборона. Расходы по этому направлению составили 2,67 трлн. грн., или 63,8% от общего объема расходов общего фонда. В декабре на оборонные нужды было израсходовано 445,7 млрд грн.

По информации Казначейства, все приоритетные расходы государства, включая оборону, безопасность и социальные обязательства, были полностью профинансированы по состоянию на конец 2025 года.

Структура расходов по экономической классификации

Наибольшие объемы средств были направлены на следующие цели:

1,55 трлн грн - на оплату труда работников бюджетной сферы с начислениями (образование, наука, медицина, культура, социальная сфера и т.п.). В декабре - 152,2 млрд грн. По сравнению с прошлым годом эти расходы выросли на 256,4 млрд грн (+19,9%),

659,6 млрд грн - на социальное обеспечение (пенсии, пособия, стипендии, выплаты семьям с детьми и т.п.). В декабре — 76,9 млрд грн, что на 89,5 млрд грн (+15,7%) больше, чем в прошлом,

677,1 млрд грн - на оплату использования товаров и услуг (в декабре - 158,6 млрд грн). Денежные средства направлялись, в частности, на обеспечение Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов, закупку вооружения, боеприпасов, горючего, питания, экипировки, а также на финансирование программы медицинских гарантий через НСЗУ,

594,8 млрд грн - на субсидии и текущие трансферты предприятиям и учреждениям (в декабре - 160,7 млрд грн). Эти средства использовались, в частности, для закупок для нужд ВСУ, поддержки Фонда развития предпринимательства и реализации государственных медицинских программ,

361,6 млрд грн - на обслуживание государственного долга (в декабре - 41,7 млрд грн), что на 53,2 млрд грн (+17,3%) больше, чем в 2024 году,

188,2 млрд грн – трансферты местным бюджетам (в декабре – 15,2 млрд грн), что на 10,8 млрд грн (+6,1%) превышает показатель прошлого года.

В то же время, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в общий фонд государственного бюджета в 2025 году поступило 2,66 трлн. гривен.

Кабинет министров Украины принял распоряжение, разработанное Министерством финансов, по распределению дополнительной дотации местным бюджетам в сумме 2,95 млрд грн в 2026 году.