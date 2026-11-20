Львов опережает Киев по стоимости однокомнатных и двухкомнатных квартир, в то время как в столице вторичное жилье демонстрирует тенденцию к удешевлению. В то же время, рост себестоимости строительства, удорожание материалов и военные риски могут повлиять на цены новостроек уже до конца 2026 года. Dilo разбиралось, стоит ли покупать квартиру сейчас, какие объекты обращать внимание и чего ожидать от рынка недвижимости в 2027 году.

В 2026 году рынок недвижимости показывает противоречивые тенденции, сформированные под влиянием нестабильности безопасности. Еще год назад Киев уверенно держал планку дорогого направления для покупки жилья. Сейчас многочисленные атаки однако привели к тому, что столица эти позиции сдает. По стоимости однокомнатных и двухкомнатных квартир опережает Львов. В Киеве на вторичном рынке фиксируется коррекция цен, в то же время первичный сегмент продолжает дорожать.

Война заметно давит на рынок. Разрушение производственных мощностей, проблемы со снабжением стройматериалов, перебои с электроэнергией и увеличение затрат на логистику заставляют застройщиков пересматривать сметы. По оценкам представителей строительной отрасли, это может стать одним из факторов удорожания новых квартир в конце года и в 2027 году.

В то же время высокая стоимость жилья, ограниченная платежеспособность населения и неопределенность по ситуации сдерживают спрос. Поэтому главный вопрос для потенциальных покупателей – стоит ли спешить с приобретением квартиры до конца года, или лучше подождать более благоприятных условий.

Львов дороже Киева: как изменились цены на квартиры

По данным ЛУН, осенью 2026 года Львов закрепился среди самых дорогих городов Украины по стоимости жилья на вторичном рынке. Медианная цена однокомнатной квартиры здесь составляет около $75,5 тыс., что примерно на 14% больше, чем год назад. Двухкомнатное жилье стоит около $108 тыс. – годовой рост составляет 15%.

В Киеве аналогичные квартиры обходятся дешевле. По данным октября 2026 года, медианная стоимость однокомнатного жилья составляет около $67 тыс., а двухкомнатного – $98 тыс. За год цена однокомнатного жилья увеличилась всего на 1%, тогда как двухкомнатного снизилась примерно на 7%. Таким образом, разница в стоимости однокомнатной квартиры между Львовом и Киевом составляет $8,5 тыс.

По данным ЛУН, медианная цена предложения не обязательно отражает удорожание каждой отдельной квартиры. На этот показатель влияют изменения в структуре предложения, в том числе площадь жилья, их состояние, возраст дома и расположение. Поэтому при оценке рынка важно учитывать не только средние цифры, но и характеристики конкретных объектов.

В то же время в Киеве заметна разница между первичным и вторичным рынками. По данным ЛУН, за последние шесть месяцев медианные цены на вторичное жилье снизились: однокомнатные квартиры подешевели на 5,6%, двухкомнатные – на 12,5%, трехкомнатные – на 8,8%.

На динамику влияют регулярные обстрелы, перебои с электроснабжением и осторожность покупателей в преддверии сложного зимнего периода. В то же время, сокращение ценовых ожиданий продавцов создает больше возможностей для переговоров и торга.

На первичном рынке ситуация иная. По статистике ЛУН на 19 ноября 2026 года, средняя стартовая цена квадратного метра в новостройках Львова составляет 70 900 грн, а в Киеве – 65 300 грн. За год показатели выросли соответственно на 19 и 17%.

Следовательно, даже в условиях разной динамики вторичного рынка новое жилье продолжает дорожать в обоих городах.

Почему квартиры могут подорожать еще до конца 2026 года

Одним из главных факторов, влияющих на цены первичного рынка, остается увеличение себестоимости строительства. В условиях войны застройщики вынуждены работать с нестабильными поставками, более дорогими материалами и дополнительными затратами на обеспечение строительных площадок.

По словам Марианны Бигунец, коммерческого директора строительной компании GAZDA, подорожание строительства уже приобрело системный характер. По данным Госстата, в июле 2026 года стоимость строительных работ увеличилась на 1,2% по сравнению с июнем, а в августе – еще на 1,7%. В годовом исчислении прирост составил 25,4%, а в сегменте жилищного строительства – 21,5%.

По подсчетам аналитиков GAZDA, за первые восемь месяцев 2026 года себестоимость строительства одного квадратного метра в западных регионах Украины увеличилась примерно на 10-12%.

"По состоянию на сегодняшний день стоимость строительства зависит не только от обычных экономических процессов, но и от того, насколько сильно война повредила производственные и логистические цепочки. Уничтоженный склад или остановленное предприятие – это и прямые убытки, и более дорогая транспортировка, поиск других поставщиков, дополнительные затраты на энергию и материалы", – сообщает Марианна Бегунец.

По ее оценкам, с начала года себестоимость производства отдельных категорий строительных материалов выросла на 30-50%. Наибольшее удорожание ощутимо в сегментах бетона, кирпича, строительных растворов, арматуры и кабельно-проводниковой продукции.

Дополнительные расходы возникают из-за необходимости замещать украинские материалы импортными. В частности, продукция польского и чешского производства в отдельных категориях может быть на 10-15% дороже отечественных аналогов.

По предварительным оценкам экспертов GAZDA, к концу 2026 г. отдельные категории стройматериалов и инженерного оборудования могут дополнительно подорожать на 10-20%. А при формировании смет новых проектов на 2027 год застройщики могут закладывать увеличение себестоимости строительства еще на 15-20%.

В то же время, это не означает, что квартиры автоматически подорожают на аналогичный процент. На конечную цену будут влиять степень готовности дома, запасы материалов, финансовые возможности компании и реальный спрос.

По прогнозу Марианны Бегунец, в конце 2026 года на первичном рынке может сформироваться своеобразный ценовой разрыв. Часть квартир еще будет продаваться по сметам, сформированным ранее, тогда как новые проекты уже будут учитывать повышенные расходы.

Поэтому ноябрь и декабрь могут стать периодом, когда покупатели еще смогут приобрести отдельные квартиры по действующим ценам до их возможного пересмотра в 2027 году.

Львов: высокий спрос, дорогие квартиры и ограниченный бюджет покупателей

Львовский рынок недвижимости остается одним из самых активных в Украине. Относительно более благоприятная ситуация, миграционные процессы, развитие бизнеса и спрос на аренду поддерживают интерес к приобретению жилья.

По результатам опроса OLX Недвижимость в октябре 2026 года четверть респондентов рассматривает покупку квартиры во Львове в течение ближайших одного-трех лет. Из них 4% уже активно ищут жилье, а еще 21% пока рассматривают такую возможность.

Для 57% потенциальных покупателей основной целью является приобретение квартиры для проживания. Еще 28% рассматривают недвижимость как инвестицию для последующей аренды или перепродажи.

Однако высокие цены остаются главным препятствием. Среди тех, кто не планирует покупать жилье, 44% назвали причиной его чрезмерную стоимость, а 36% – недостаточное количество средств.

Показательны и финансовые ожидания потенциальных покупателей. Половина опрошенных хотела бы приобрести квартиру стоимостью до $50 тыс. Еще 23% ориентируются на бюджет $51-70 тыс. В то же время, медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Львова уже превышает $75 тыс.

Это вынуждает часть покупателей изменять географию поиска. Вместо центральных районов Львова они рассматривают пригороды, в частности, Винники, Брюховичи и Сокольники, или другие населенные пункты области.

В то же время высокий спрос заметен и на рынке аренды. По данным OLX Недвижимость, в октябре 2026 количество объявлений о долгосрочной аренде квартир во Львове сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время медианная стоимость аренды увеличилась на 38% – почти до 25 тыс. грн в месяц.

Количество отзывов на одно объявление выросло с 15,5 до 40,7. Это свидетельствует об усилении конкуренции среди арендаторов и сохранении привлекательности города для планирующих переезд.

При таких условиях Львов может и дальше оставаться одним из самых востребованных региональных рынков. Однако высокая стоимость недвижимости постепенно ограничивает круг покупателей, которые могут позволить себе покупку квартиры без кредитования или финансовой помощи.

Киев: вторичное жилье дешевеет, но новостройки дорожают

В отличие от Львова столичный рынок демонстрирует более сдержанную ценовую динамику. По данным ЛУН, медиа стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в октябре 2026 года составляла около $67 тыс. За год она увеличилась лишь на 1%.

В сегменте двухкомнатного жилья ситуация противоположная: медианная цена снизилась на 7% – до $98 тыс. Трехкомнатные квартиры тоже потеряли в цене.

Однако снижение стоимости предложений не означает, что столичный рынок утратил активность. По осенним наблюдениям ЛУН, медианный срок продажи однокомнатных и двухкомнатных квартир сократился примерно до 35 дней. Годом ранее продажи аналогичных объектов продолжались в среднем 47-48 дней.

Это может свидетельствовать о том, что покупатели стали внимательнее отбирать объекты, но в то же время быстрее принимают решение о квартирах с приемлемой ценой и характеристиками.

Важным фактором остается разница между ценой в объявлении и фактической стоимостью сделки. К примеру, трехкомнатные квартиры в столице предлагались в среднем за $146 тыс., в то время как фактическая средняя цена продажи составляла около $86 тыс. Такой разрыв демонстрирует, насколько важными для продавцов становятся реалистичные ценовые ожидания.

Первичный рынок Киева сохраняет тенденцию к росту. По состоянию на 19 ноября 2026 средняя стартовая цена квадратного метра в столичных новостройках составляла 65 300 грн, что на 17% больше, чем годом ранее.

Таким образом, ситуация в столице зависит от сегмента: на вторичном рынке покупатели получают больше возможностей для торга, в то время как застройщики продолжают учитывать рост расходов в стоимости нового жилья.

Эти тенденции также подтверждают, что Киев и Львов не следует рассматривать как рынки с одинаковой логикой ценообразования. Во Львове значительную роль играют миграционный спрос и ограниченное предложение, а в столице – более широкий выбор объектов, риски безопасности и различия между районами.

Какое жилье будут выбирать покупатели в 2027 году

Изменение цен – не единственный фактор, влияющий на решение о приобретении недвижимости. Война существенно изменила требования украинцев к жилью. Если раньше покупатели часто ориентировались прежде всего на район, площадь и стоимость квадратного метра, то сейчас все большее внимание уделяется автономности дома, безопасности и возможности полноценно проживать в квартире во время длительных отключений электроэнергии.

По результатам опроса OLX Недвижимость для 52% потенциальных покупателей во Львове главным критерием остается цена. В то же время 37% обращают внимание на наличие укрытия дома или поблизости, столько же – на автономное отопление. Еще 30% считают важным резервное электропитание.

Эти требования оказывают влияние и на инвестиционную привлекательность квартир. По словам Марианны Бигунец, сегодня покупатели оценивают не только перспективу роста стоимости недвижимости, но и возможность ее безопасного использования.

"Война изменила само понятие выгодной инвестиции в жилье. Раньше покупатель мог сосредоточиться преимущественно на разнице между стартовой ценой и будущей стоимостью готовой квартиры. Сейчас на первый план выходит другое: будет ли дом достроен, насколько он безопасен, сможет ли работать во время отключений электроэнергии, будет ли квартира пользоваться спросом на аренду". их будущего использования”, – подчеркнула эксперт.

По прогнозу GAZDA, интерес инвесторов могут привлекать жилые комплексы со степенью готовности 40-80%, в которых строительство происходит согласно заявленным срокам. Покупателям, которые планируют сразу же заселяться или сдавать квартиру в аренду, целесообразнее обращать внимание на готовые дома или объекты на завершающих стадиях строительства.

В то же время, важно проверять не только репутацию застройщика, но и документы на землю, разрешительную документацию, финансирование проекта и условия договора.

Стоит ли покупать квартиру до конца 2026 года

Однозначного ответа для всех покупателей нет. По мнению экспертов, в конце года могут возникнуть благоприятные возможности для тех, у кого уже есть средства на приобретение жилья и определился с городом и конкретным объектом.

В частности, на первичном рынке отдельные застройщики еще могут предлагать квартиры по ценам, сформированным на основе предыдущих смет. После просмотра затрат на строительство новые предложения могут стоить подороже.

Однако покупать недвижимость только из-за ожиданий подорожания – рискованная стратегия. Особенно это касается объектов на ранних стадиях строительства, где существует возможность задержек или пересмотра сроков ввода дома в эксплуатацию.

Для покупателей на вторичном рынке ситуация несколько иная. В Киеве понижение цен на отдельные категории квартир создает возможности для торга. Во Львове же высокий спрос и более дорогое жилье могут препятствовать существенному снижению стоимости.

В то же время, по результатам опроса OLX Недвижимость, 65% потенциальных покупателей во Львове планируют использовать собственные сбережения. Еще 37% рассматривают государственные программы, в частности "Еселе", 23% – обычную ипотеку или банковский кредит, а 19% – рассрочку от застройщика.

Это означает, что доступность финансирования будет оставаться одним из ключевых факторов спроса в 2027 году.

Прогноз к 2027 году: чего ждать от цен во Львове и Киеве

На базе имеющихся тенденций можно выделить несколько сценариев развития рынка.

Львов. При сохранении высокого спроса, ограниченного предложения и относительно стабильной ситуации безопасности могут продолжить расти. Наиболее устойчивыми к ценовым колебаниям, вероятно, останутся квартиры в качественных жилых комплексах с развитой инфраструктурой, автономными системами и высокой степенью готовности.

Киев. На первичном рынке предпосылки для дальнейшего удорожания будут формировать увеличение себестоимости строительства и расходов застройщиков. На вторичном рынке ситуация может оставаться более сдержанной: покупатели смогут выбирать среди разных предложений, а продавцам придется учитывать реальную платежеспособность спроса.

Общий фактор для обоих городов – себестоимость строительства. Если подорожание материалов, энергоносителей и логистики будет продолжаться, застройщики могут постепенно переносить дополнительные расходы в квадратный метр. В то же время, масштабы такого пересмотра будут зависеть от спроса и конкуренции между жилыми комплексами.

Таким образом, говорить о гарантированном подорожании всех квартир на 15-20% к 2027 году нет оснований. Такой показатель касается возможного увеличения себестоимости новых строительных проектов, а не автоматического роста розничных цен.

Покупателям, планирующим приобретение жилья, следует сравнивать не только стоимость квадратного метра, но и фактическую готовность дома, технические характеристики, безопасность, юридическую надежность и возможность дальнейшей аренды или продажи.

Главный вывод: в конце 2026 года рынок недвижимости Львова и Киева не демонстрирует единую ценовую тенденцию. Во Львове жилье остается дорогим из-за высокого спроса, в то время как в Киеве вторичный сегмент предоставляет больше возможностей для торга. В то же время, новостройки в обоих городах будут ощущать давление роста себестоимости. Поэтому решение покупать сейчас или ждать должно зависеть прежде всего от бюджета, цели приобретения и качества конкретного объекта, а не только ожиданий будущих цен.