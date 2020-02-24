Насиров больше не требует восстановить его в должности главы ГФС

Роман Насиров отказался от исковых требований о восстановлении его в должности главы ГФС и суд принял его отказ. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого апелляционного админсуда.
17 февраля 2020 года суд принял отказ Насирова от исковых требований о восстановлении его в должности главы ГФС.
Таким образом решение Окружного админсуда Киева от 11 декабря 2018 года в части восстановления его в должности и в части обращения к немедленному исполнению решение суда в части восстановления — признано недействительным и закрыто производство по делу об исковых требованиях.
В то же время апелляционный суд оставил без изменений решение суда низшей инстанции, которым распоряжение Кабмина от 31 января 2018 года об увольнении Насирова из ГФС было признано противоправным.
Ранее Апелляционный суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.
Напомним, 12 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева отказал бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову в ходатайстве о приостановке конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы (ГТС) для обеспечения его иска к Кабинету министров.
Насиров в своих исковых требованиях просил суд признать противоправными и недействительными распоряжения Кабмина об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей председателей Государственной таможенной службы Украины и Государственной налоговой службы Украины.