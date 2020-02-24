Политика и экономика 30 минут назад

Насиров больше не требует восстановить его в должности главы ГФС

Таким образом решение Окружного админсуда Киева в части восстановления его в должности признано недействительным и закрыто производство по делу об исковых требованиях

Насиров больше не требует восстановить его в должности главы ГФС Насиров больше не требует восстановить его в должности главы ГФС
Роман Насиров. Фото: УНИАН

Роман Насиров отказался от исковых требований о восстановлении его в должности главы ГФС и суд принял его отказ. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого апелляционного админсуда.

17 февраля 2020 года суд принял отказ Насирова от исковых требований о восстановлении его в должности главы ГФС.

Таким образом решение Окружного админсуда Киева от 11 декабря 2018 года в части восстановления его в должности и в части обращения к немедленному исполнению решение суда в части восстановления — признано недействительным и закрыто производство по делу об исковых требованиях.

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В то же время апелляционный суд оставил без изменений решение суда низшей инстанции, которым распоряжение Кабмина от 31 января 2018 года об увольнении Насирова из ГФС было признано противоправным.

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Ранее Апелляционный суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Напомним, 12 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева отказал бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову в ходатайстве о приостановке конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы (ГТС) для обеспечения его иска к Кабинету министров.

Насиров в своих исковых требованиях просил суд признать противоправными и недействительными распоряжения Кабмина об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей председателей Государственной таможенной службы Украины и Государственной налоговой службы Украины.

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