Апелляционный суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

Апелляционный суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Это следует из постановления Шестого апелляционного административного суда от 17 февраля 2020 года.

В частности, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Кабмина, ГФС и народного депутата Журжия, а также оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 11 декабря 2018 года, которым было признано противоправным и отменено распоряжение КМУ от 31 января 2018 года №35-р "Об увольнении Насиров с должности председателя Государственной фискальной службы Украины".

На данный момент указанное постановление апелляционного суда вступило в законную силу.

Таким образом, в судебном порядке признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров об увольнении Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Как отмечается, ввиду того, что распоряжение Кабмина от 5 мая 2015 года №424 "О назначении Насиров председателем Государственной фискальной службы Украины" после проведенного конкурса действует, а также ввиду того, что должность председателя ГФС с момента уже отмененного распоряжения и по состоянию на сейчас вакантна, в соответствии с пунктом 9-2 статьи 116, статьи 117, статьи 129-1 Конституции Украины — Насиров фактически является действующим председателем Государственной фискальной службы Украины.

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Напомним, 12 апреля Окружной административный суд Киева отказал бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову в ходатайстве о приостановке конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы (ГТС) для обеспечения его иска к Кабинету министров.

По информации Минфина, подготовительное заседание по иску Насирова к Кабмину, в котором он оспорил конкурсы на должности руководителей ГТС и ГНС, запланировано на 6 мая, рассмотрение дела будет осуществляться по правилам общего искового производства.

Ранее бывший Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, Насиров в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными и недействительными распоряжения Кабмина об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей председателей Государственной таможенной службы Украины и Государственной налоговой службы Украины.