Мобільний зв'язок без вишок: SpaceX купила радіочастоти в США за 8 млрд доларів

Аерокосмічна компанія SpaceX уклала угоду про купівлю загальнонаціонального портфеля низькочастотного радіоспектра, наблизивши свій супутниковий проєкт до прямої конкуренції з гігантами мобільного зв'язку у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За даними джерел, SpaceX заплатить продавцю, приватній інвестиційній фірмі Grain Management, близько 8 млрд доларів готівкою.

Фінансові умови угоди не розголошувалися. SpaceX і Grain не відповіли одразу на запит про коментар.

Угода передбачає купівлю 100% загальнонаціонального портфеля спектра 800 МГц Grain Management і підлягає схваленню Федеральною комісією зі зв'язку (FCC). Grain придбала ці радіохвилі у T-Mobile раніше цього року.

Технічні деталі та вплив на ринок

Сервіс прямого зв'язку супутників з мобільними телефонами Starlink Mobile має глобальний середньочастотний спектр 2 ГГц для високої пропускної спроможності. Новий спектр дозволить сигналу проходити крізь перешкоди:

низькочастотні хвилі можуть долати великі відстані та проникати крізь щільні структури, такі як стіни та крони дерев, усуваючи технічну проблему супутникових мобільних мереж;

більшість наявних мобільних телефонів підтримують діапазон 800 МГц, тому користувачам не потрібно купувати спеціальні супутникові телефони;

поєднавши загальнонаціональні низькочастотні хвилі з високочастотними космічними потужностями, SpaceX позиціонує Starlink Mobile так, щоб повністю оминути звичайні стільникові вежі та кинути виклик бездротовій олігополії за покриттям і надійністю всередині будівель;

супутникове підключення direct-to-device перетворюється з додаткової функції безпеки для глухих зон на повномасштабного комерційного конкурента наземним стільниковим мережам.

Також FCC схвалила заявку Starlink Mobile для угруповання Gen2, дозволивши SpaceX запустити 15 000 супутників, оптимізованих для глобального спектра 2 ГГц. Новий флот працюватиме на дуже низькій навколоземній орбіті, забезпечуючи розширену пропускну здатність і з'єднання з низькою затримкою для стандартних телефонів.

Заяви сторін та реакція ринку

Голова FCC Брендан Карр заявив про очікування збільшення інвестицій, розширення можливостей для провайдерів та збереження лідерства США у сфері нових технологій на користь споживачів. Генеральний директор Grain Девід Грейн зі свого боку зазначив, що угода здатна змінити принципи та місця підключення користувачів до зв'язку.

Акції T-Mobile US, Verizon та AT&T упали приблизно на 6% на подовжених торгах. У травні ці три оператори створили спільне супутникове підприємство, що деякі аналітики вважають відповіддю на загрозу від SpaceX.

Аналітики William Blair повідомили, що традиційні бездротові оператори відкрито сумніваються у здатності мережі SpaceX зрівнятися за якістю з їхніми послугами. Водночас аналітики очікують від SpaceX спільного пакета широкосмугового зв'язку Starlink і Starlink Mobile, куди компанія також може включити розроблений xAI чат-бот Grok.

Речник Verizon Річ Янг зауважив, що після купівлі спектра перед SpaceX залишаються перешкоди, наголосивши, що за відсутності мережі для використання частот наявність доступного спектра не має значення і залишається порожнім ефіром.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що SpaceX Ілона Маска веде переговори про кредит на $40 млрд заради чипів Nvidia. Компанія SpaceX Ілона Маска веде переговори з банками та інвесторами, щоб позичити до 40 млрд доларів на купівлю чипів Nvidia. Якщо угода відбудеться, вона стане однією з найбільших боргових угод за час розвитку штучного інтелекту.