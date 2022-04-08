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Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области: повреждены здания, есть пострадавшие
7 апреля около 22:50 с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Повреждено два здания, к сожалению, есть пострадавшие, их количество уточняется", - сообщили в командовании.
Также в командовании рассказали об активизации диверсионно-разведовательных групп противника в приграничных регионах, целью которых есть усиление психологического давления на население.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, сообщается, что корабли противника продолжают вести разведку, блокируя украинские порты и судна в них.
В командовании сообщили, что украинские военные немного продвинулись в Николаевской и Херсонской областях, а также сбили два российских беспилотника.
Отмечается, что оккупанты продолжают обстреливать территории, с которых их выгнали, стремясь попасть по целям гражданской инфраструктуры.