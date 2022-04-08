Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области: повреждены здания, есть пострадавшие

7 апреля около 22:50 с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Повреждено два здания, к сожалению, есть пострадавшие, их количество уточняется", - сообщили в командовании.

Также в командовании рассказали об активизации диверсионно-разведовательных групп противника в приграничных регионах, целью которых есть усиление психологического давления на население.

Кроме того, сообщается, что корабли противника продолжают вести разведку, блокируя украинские порты и судна в них.

В командовании сообщили, что украинские военные немного продвинулись в Николаевской и Херсонской областях, а также сбили два российских беспилотника.

Отмечается, что оккупанты продолжают обстреливать территории, с которых их выгнали, стремясь попасть по целям гражданской инфраструктуры.