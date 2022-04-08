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Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області: пошкоджено будинки, є постраждалі
7 квітня близько 22:50 з території Кримського півострова ворог завдав ракетного удару трьома керованими ракетами на Одещині.
Про це повідомили у оперативному командуванні "Південь".
"Пошкоджено дві будівлі, на жаль, є постраждалі, їх кількість уточнюється", — повідомили у командуванні.
Також у командуванні розповіли про активізацію диверсійно-розвідувальних груп противника у прикордонних регіонах, метою яких є посилення психологічного тиску на населення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, повідомляється, що кораблі супротивника продовжують вести розвідку, блокуючи українські порти та судна в них.
У командуванні повідомили, що українські військові трохи просунулися в Миколаївській та Херсонській областях, а також збили два російські безпілотники.
Зазначається, що окупанти продовжують обстрілювати території, з яких їх вигнали, прагнучи потрапити в цілі цивільної інфраструктури.