Канада открывает рынок для украинской молочной продукции

Украине удалось увеличить количество товаров для экспорта и создать новые рынки сбыта за границей. Теперь украинские производители молока и молочных продуктов могут экспортировать их в Канаду. Открытие канадского рынка позволит предпринимателям заработать дополнительные средства, а значит, укрепит экономику Украины.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Новый рынок для украинских товаров в Канаде удалось открыть благодаря сотрудничеству Министерства иностранных дел и Госпродпотребслужбы.

Мы понимаем вызовы, с которыми сталкивается украинский бизнес во время полномасштабной российской агрессии, и прилагаем максимум усилий для создания новых возможностей для украинских экспортеров на иностранных рынках. Открытие канадского рынка для украинской "молочки" позволит предпринимателям заработать дополнительные средства, а значит, укрепит экономику Украины. Экономическая устойчивость чрезвычайно важна для нашего государства во время войны”, - заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В настоящее время для украинских производителей молока и молокопродуктов открыты рынки 31 страны, а именно Европейский Союз, Евразийский Союз, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Босния и Герцоговина, Великобритания, Доминиканская Республика, Израиль, Ирак, Иордания, Канада, Катар, Кения, Китай, Кувейт, Республика Ливан, Ливия, Марокко, Молдова, ЮАР, Северная Македония, Саудовская Аравия, Таджикистан, Тунис, Турция, Туркменистан, Узбекистан, Черногория, Япония.

Напомним, Украина в 2023 году экспортировала на 55% больше молочных продуктов, чем в аналогичный период прошлого года. За январь-февраль было экспортировано 16,4 тысячи тонн молочной продукции.