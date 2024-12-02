Україна отримала 52 млн євро від ЄС на проєкти транспортної інфраструктури: що реалізовуватимуть

Чотири українських проєкти з розвитку транспортної інфраструктури отримали схвалення фінансування у розмірі 52 мільйонів євро за програмою Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи" (CEF).

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що Україна отримає 52 мільйони євро для розвитку залізниці, автомобільних пунктів пропуску, річкової інформаційної служби та підтримки аеронавігації.

На які проєкти дали кошти

Грантові угоди отримають Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, "Укрзалізниця", "Украерорух" ДП "Укрводшлях".

Зокрема, йдеться про наступні ініціативи:

"Інтеграція залізничної системи України в транспортну систему ЄС. 1 етап". Проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток євроколії 1435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури.

"Організація транспортних потоків з метою підвищення пропускної спроможності інфраструктури, безпеки та ефективності послуг з перетину кордону на спільній дорозі Румунія-Молдова-Україна ПП Галац/Джурджулешти/Рені". Розроблений та поданий проєкт був спільно із молдавськими та румунськими колегами. Його реалізація дозволить забезпечити безперервність руху між вказаними пунктами пропуску.

"Українська річкова інформаційна служба на річці Дунай – УкрРІС на р. Дунай". Проєкт полягає у створенні та впровадженні річкової інформаційної служби на українській частині Дунаю, у тому числі її інтеграцію до порталу EuRIS та CEERIS проєкту RIS COMEX, а також забезпечення належного рівня безпеки судноплавства та надання гармонізованих інформаційних послуг суднам на внутрішніх водних шляхах.

"Інтегрована модернізація європейської мережі CNS". Фокус проєкту – відновлення аеронавігаційної галузі України та подальша модернізація інфраструктури зв’язку, навігації, спостереження та аеронавігаційної інформації.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що отримання цих грантів дозволяє рухатись у напрямку інтеграції України до європейського транспортного простору.

"Я хочу подякувати конкурсному комітету Програми СEF та Єврокомісії за погодження проєктів. Водночас не можу не відмітити, що це історичний момент, коли Україна стала ще на крок ближче до інтеграції з європейським співтовариством. Реалізація проєктів наближає наш народ і до нашої найбільшої мрії – перемоги у цій війні та побудови міцної, сильної країни", — підкреслив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, у червні минулого року Україна долучилась до програми "Механізм "Сполучення Європи". Участь України у програмі дозволяє залучити фінансування ЄС для підтримки розвитку високопродуктивних, стійких і ефективно взаємопов’язаних транс’європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг.

Загальний бюджет програми до 2027 року складає близько 21 млрд євро. У рамках минулорічного відбору проєктних заявок вже реалізується шість проєктів з розбудови прикордонної інфраструктури. Зокрема, йдеться про розбудову автомобільних та залізничних пунктів пропуску.