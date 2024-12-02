Украина получила 52 млн евро от ЕС на проекты транспортной инфраструктуры: что будут реализовывать

Четыре украинских проекта по развитию транспортной инфраструктуры получили одобрение финансирования в размере 52 миллионов евро по программе Европейского Союза "Механизм "Соединение Европы" (CEF).

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Украина получит 52 миллиона евро для развития железной дороги, автомобильных пунктов пропуска, речной информационной службы и поддержки аэронавигации.

На какие проекты дали средства

Грантовые соглашения получат Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, "Укрзализныця", "Украэрорух" ГП "Укрводдорог".

В частности, речь идет о следующих инициативах:

"Интеграция железнодорожной системы Украины в транспортную систему ЕС. 1 этап". Проект предусматривает усовершенствование железнодорожной сети и развитие европути 1435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

"Организация транспортных потоков с целью повышения пропускной способности инфраструктуры, безопасности и эффективности услуг по пересечению границы на общей дороге Румыния-Молдова-Украина ЧП Галац/Джурджулешты/Рени". Разработанный и представленный проект совместно с молдавскими и румынскими коллегами. Его реализация позволит обеспечить непрерывность движения между указанными пунктами пропуска.

"Украинская речная информационная служба на реке Дунай – УкрРИС на р. Дунай". Проект заключается в создании и внедрении речной информационной службы на украинской части Дуная, в том числе ее интеграцию в портал EuRIS и CEERIS проекта RIS COMEX, а также обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства и предоставление гармонизированных информационных услуг судам на внутренних водных путях.

"Интегрированная модернизация европейской сети CNS". Фокус проекта – восстановление аэронавигационной отрасли Украины и дальнейшая модернизация инфраструктуры связи, навигации, наблюдения и аэронавигационной информации.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что получение этих грантов позволяет двигаться в направлении интеграции Украины в европейское транспортное пространство.

"Я хочу поблагодарить конкурсный комитет Программы СEF и Еврокомиссии за согласование проектов. В то же время не могу не отметить, что это исторический момент, когда Украина стала еще на шаг ближе к интеграции с европейским сообществом. Реализация проектов приближает наш народ и к нашей величайшей мечте — победы в этой войне и построение крепкой, сильной страны", — подчеркнул Алексей Кулеба.

Напомним, в июне прошлого года Украина присоединилась к программе "Механизм "Соединение Европы". Участие Украины в программе позволяет привлечь финансирование ЕС для поддержки развития высокопроизводительных, устойчивых и эффективно взаимосвязанных трансъевропейских сетей в сфере транспорта, энергетики и цифровых услуг.

Общий бюджет программы к 2027 году составляет около 21 млрд. евро. В рамках прошлогоднего отбора проектных заявок уже реализуется шесть проектов по развитию пограничной инфраструктуры. В частности, речь идет о развитии автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска.