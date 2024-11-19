Все клиенты ПриватБанка до 1 декабря смогут получить кэшбэк при оплате картой

ПриватБанк начал для своих клиентов сезон распродаж "Зеленая пятница", который продлится с 18 ноября по 1 декабря 2024 включительно, и впервые дает возможность воспользоваться наибольшими скидками и кэшбэками в Приват24 от программы лояльности "Привет".

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

За что можно получить кэшбэк

Отмечается, что финучреждение предоставляет максимальный за всю историю программ лояльности кэшбэк 20% на все расходы по любым картам банка, который будет действовать 29 ноября для клиентов, день рождения которых приходится именно на этот день. Родившиеся 29 ноября получат специальное предложение в Привет и должны активировать ее в Приват24 в разделе "Привет".

Кроме того, все клиенты ПриватБанка до 1 декабря включительно смогут получить 10% кэшбэка при оплате картой "Универсальная" и премиальными картами по кредитному лимиту покупки бытовой техники и энергосберегающих товаров.

Также кэшбэк 10% будет действовать при оплате любыми картами банка билетов в театр, на концерты и кино и на покупку гаджетов Apple с картами ПриватБанк Mastercard в ведущих сетях электроники и техники.

Специальный кэшбэк в размере 8% будет действовать на оплату покупок в сетях магазинов красоты и здоровья при оплате с кредитного лимита картами "Универсальная" и премиальными картами.

Кроме того, при оплате кредитными картами действует 8% скидка на все покупки от 499 грн в сети Eva и 7% скидка при оплате картами Visa "Универсальная" и премиальная покупок от 1500 грн на Rozetka.

Сообщается, что для того чтобы получить особые условия покупок "Зеленой пятницы" в ПриватБанке, в течение двух недель нужно заходить в программу лояльности "Привет" в Приват24 и активировать наиболее интересные предложения партнеров.

Приватбанк запустил программу скидок и кэшбэка "Привет"

Приватбанк запустил новую программу персональных скидок и кэшбэков для клиентов. Специальные предложения для каждого пользователя будут подбирать искусственный интеллект, основываясь на персональных характеристиках каждого пользователя.

Чтобы сэкономить средства, достаточно активировать предложение в программе "Привет" и сразу же получать кэшбэки и делать покупки со скидками. Количество активированных предложений не ограничено.

Программа лояльности "Привет" — первая на банковском рынке интеллектуальная персонализированная программа лояльности, позволяющая клиентам банка пользоваться "самыми твоими" предложениями от ведущих брендов. Индивидуальные предложения скидок и кэшбеков от партнеров всегда можно найти в меню "Привет" мобильного приложения или веб версии Приват24. Список доступных покупок от постоянных и новых партнеров программы обновляются ежедневно.