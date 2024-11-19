Всі клієнти ПриватБанку до 1 грудня зможуть отримати кешбек при оплаті карткою

ПриватБанк розпочав для своїх клієнтів сезон розпродажів “Зелена п’ятниця”, який продовжиться з 18 листопада до 1 грудня 2024 року включно, та вперше дає можливість скористатися найбільшими знижками та кешбеками в Приват24 від програми лояльності “Привіт”.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

За що можна отримати кешбек

Зазначається, що фінустанова надає максимальний за всю історію програм лояльності кешбек 20% на всі витрати з будь-яких карток банку, який діятиме 29 листопада для клієнтів, чий день народження припадає саме на цей день. Народжені 29 листопада отримають спеціальну пропозицію в “Привіт” та мають активувати ії в Приват24 у розділі Привіт.

Крім того, всі клієнти ПриватБанку до 1 грудня включно зможуть отримати 10% кешбеку при оплаті карткою “Універсальна” та преміальними картками з кредитного ліміту покупки побутової техніки та енергоощадних товарів.

Також кешбек 10% діятиме при оплаті будь-якими картками банку квитків в театр, на концерти та кіно та на покупку гаджетів Apple з картками ПриватБанк Mastercard у провідних мережах електроніки та техніки.

Спеціальний кешбек у розмірі 8% діятиме на оплату покупок в мережах магазинів краси та здоров'я при оплаті з кредитного ліміту картками «Універсальна» та преміальними картками.

Крім того, при оплаті кредитними картками діє 8% знижка на всі покупки від 499 грн в мережі Eva та 7% знижка при оплаті картками Visa «Універсальна» та преміальна покупок від 1500 грн на Rozetka.

Повідомляється, що для того, щоб отримати особливі умови покупок “Зеленої п’ятниці” в ПриватБанку, протягом двох тижнів треба заходити в програму лояльності “Привіт” у Приват24 та активувати найбільш цікаві пропозиції партнерів.

Приватбанк запустив програму знижок і кешбеку "Привіт"

Приватбанк запустив нову програму персональних знижок та кешбеків для клієнтів. Спеціальні пропозиції для кожного користувача підбиратиме штучний інтелект, ґрунтуючись на персональних характеристиках кожного користувача.

Щоб заощаджувати кошти, достатньо активувати пропозицію в програмі "Привіт" та відразу ж отримувати кешбеки та робити покупки зі знижками. Кількість активованих пропозицій не обмежена.

Програма лояльності “Привіт” - перша на банківському ринку інтелектуальна персоналізована програма лояльності, що дозволяє клієнтам банку користуватися “найтвоїшими” пропозиціями від провідних брендів. Індивідуальні пропозиції знижок та кешбеків від партнерів можна завжди знайти в меню “Привіт” мобільного застосунку чи веб версії Приват24. Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня.