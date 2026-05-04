Потери врага по состоянию на 4 мая 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1531 сутки полномасштабной войны составляют 1 335 150 человек.

Потери России в войне на 4 мая 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 мая потеряла:

личного состава – около 1 335 150 (+1 120);

танков – 11 914 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 24 507 (+4) ед;

артиллерийских систем – 41 306 (+113) ед;

РСЗО – 1 767 (+2) ед;

средства ПВО – 1 357 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 352 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1317 (+11) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 272 062 (+2 249) ед;

крылатые ракеты – 4 584 (+5) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 93 824 (+268) ед;

специальная техника – 4168 (+17) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 мая

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 135 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.