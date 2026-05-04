Потери врага по состоянию на 4 мая 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1120 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1531 сутки полномасштабной войны составляют 1 335 150 человек.
Потери России в войне на 4 мая 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 мая потеряла:
- личного состава – около 1 335 150 (+1 120);
- танков – 11 914 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 24 507 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 41 306 (+113) ед;
- РСЗО – 1 767 (+2) ед;
- средства ПВО – 1 357 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 352 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1317 (+11) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 272 062 (+2 249) ед;
- крылатые ракеты – 4 584 (+5) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 93 824 (+268) ед;
- специальная техника – 4168 (+17) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 мая
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 135 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локации.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
