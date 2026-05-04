Втрати ворога станом на 4 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1531 добу повномасштабної війни становлять 1 335 150 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 травня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 травня втратила:

особового складу – близько 1 335 150 (+1 120);

танків – 11 914 (+6) од;

бойових броньованих машин – 24 507 (+4) од;

артилерійських систем – 41 306 (+113) од;

РСЗВ – 1 767 (+2) од;

засоби ППО – 1 357 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 352 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 317 (+11) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 272 062 (+2 249) од;

крилаті ракети – 4 584 (+5) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 93 824 (+268) од;

спеціальна техніка – 4 168 (+17) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 травня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації.

