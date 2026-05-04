Читать на русском
Втрати ворога станом на 4 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 120 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1531 добу повномасштабної війни становлять 1 335 150 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 травня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 травня втратила:
- особового складу – близько 1 335 150 (+1 120);
- танків – 11 914 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 24 507 (+4) од;
- артилерійських систем – 41 306 (+113) од;
- РСЗВ – 1 767 (+2) од;
- засоби ППО – 1 357 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 317 (+11) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 272 062 (+2 249) од;
- крилаті ракети – 4 584 (+5) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 824 (+268) од;
- спеціальна техніка – 4 168 (+17) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 травня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
