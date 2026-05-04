Карта боевых действий в Украине на 4 мая 2026 года

Продолжается 1531-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 мая 2026

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 86 авиационных ударов, сбросил 312 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10394 дрона-камикадзе и осуществил 3384 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе в районах населенных пунктов Свободная Слобода Сумской области; Просяна Днепропетровской области; Воздвижовка, Верхняя Терса, Новониколаевка, Малин, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Омельник, Егоровка, Рождественская, Барвиновка, Ровно, Орехов, Омельник, Открытка, Таврическое, Григоровка, Одаровка, Заречное, Камышеваха, Новоселка, Цветково Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава оккупантов и два орудия.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение, противник совершил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес три авиационных удара, применив семь управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в сторону Старицы, Лимана и Митрофановки.

На Купянском направлении агрессор дважды атаковал в сторону Куриловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана, Нового Мира, Дробышева и Озерного.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в направлении Рай-Александровки, Калеников и Резниковки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили атаку противника в районе Орехово-Василовки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Родинское, Сергеевка, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Муравка, Котлино, Удачное, Молодежское, Новопавловка.

На Александровском направлении противник шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Вороне, Александроград, Согласие, Егоровка, Красногорское и Березово.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в направлениях Железнодорожного, Елена Константиновка, Прилук, Цветочного, Святопетровки, Верхней Терсы, Горького, Волшебного и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

