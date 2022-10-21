Найскладніші виклики війни — як зберегти та перезібрати команду в нових реаліях?

Нас не навчили, що таке війна. Звісно ми всі читали книги з історії та дивились кіно, дискутували з вчителями та разом погоджувались, що людство повинно пам'ятати уроки війни та ніколи їх не повторювати.

Наприкінці 2021 року наша команда, як всі українці, читала новини. Розуміючи ризики, ми почали готуватися евакуювати команду, шукали житло, закупили воду та необхідну їжу, акумулятори та іншу техніку на випадок зникнення світла.

Але насправді ніхто не очікував того, що почалось з 24 лютого. Нікого не вчили, що треба робити, коли летять снаряди. Не було такого собі "підручника" з покроковою інструкцією, як зберегти команду. Як планувати в умовах невизначеності та незрозумілості. Що та коли комунікувати. Цей досвід — ніхто його не просив та не бажав.

Та сталося як сталося. Українці стали тільки сильнішими та згуртованішими.

Я поділюся тим досвідом, який здобула команда airSlate.

Турбота про людей

На початку 2022 року наша компанія відчинила офіс у Польщі, Вроцлаві. Ми запропонували релокейт команді, але не всі погоджувалися поїхати з України. Більшість не очікувала таких страшних подій. Зранку 24 лютого в airSlate почали евакуацію — вивозили всіх охочих (з родинами, родичами, друзями та тваринками) на Західну Україну та за кордон. Ми були готові з транспортом та з розміщенням людей.

Декілька тижнів підряд працювали цілодобово, чергували, майже не спали. Було дуже складно. Тільки згодом я зрозуміла, що такий шалений графік допоміг мені пережити страшні події. Допомагаючи людям, рятуєш також себе.

Збереження компенсацій та бенефітів

Кожне рішення, яке в компанії приймають з 24 лютого, перш за все спрямоване на допомогу та підтримку команди. Було принципове рішення нашого СЕО не скорочувати бюджет. Тож компенсації та бенефіти не змінились. Компанія пів року надавала щомісячну фінансову допомогу всім, хто її потребував.

Деякі наші працівники пішли захищати Україну в ТрО та ЗСУ. За ними також було збережено компенсації, компанія буде їх виплачувати до повернення наших захисників додому.

Кожен охочий має можливість працювати віддалено, з іншої країни, з іншого міста, вибір локації не обмежували. Якщо ми в HR команді відчували, що колезі тяжко — зустрічалися, розмовляли, питали, чи потрібна допомога.

Ми забули про дедлайни, про робочі задачі. Компанія допомогла команді, а команда підтримала компанію. Виникло дуже ефективне коло, яке дало справді крутий результат.

Психологічна підтримка

Розуміючи, з якими психологічними труднощами стикаються люди з початку війни, команда HR організувала низку вебінарів та лекцій з професійним коучем. Таким чином ми прагнули дати менеджерам інструментарій, як працювати та допомогти своїм командам пережити все, що відбувається в Україні. Люди постійно в новинах, багато волонтерять, допомагають друзям та членам родин на фронті… у кожного болить. Психолог допомогла та підказала, як знайти правильні слова, як повернути людину у стан продуктивності та не дати їй зануритись ще глибше у свій біль. Восени ми плануємо продовжити лекції з коучем на актуальні для команди теми.

airSlate care donation — наша програма підтримки українців

З перших днів війни в airSlate з'явився чат допомоги. Колеги збирали кошти та купували необхідне для військових, допомагали вивозити людей з гарячих точок та возили їм їжу, медикаменти та інші потрібні речі. Підтримували нужденних та тварин.

Перші місяці війни волонтери airSlate збирали кошти та компанія підтримувала багато зборів. Засновники та працівники робили свій вклад. А потім наш СЕО запровадив програму Matching — компанія подвоює пожертву кожного співробітника, зроблений для волонтерів airSlate. Кількість донатів необмежена. За допомогою продукту airSlate flow ми автоматизували ці збори. Це дуже яскравий приклад, як наш продукт працює та приносить неймовірну користь Україні.

Колись згодом ми озвучимо суми пожертв, зараз це не важливо.

Важливе інше — в нашій компанії та в нашій країні живуть та працюють неймовірні Люди. Перемогти їх неможливо ніколи й нікому.

Тому ми працюємо далі.

До нашої Перемоги!