LinkedIn запустил новые инструменты искусственного интеллекта для упрощения поиска работы

Социальная сеть LinkedIn, объединяющая профессионалов во всем мире, объявила о запуске двух новых инструментов искусственного интеллекта, призванных изменить подход к поиску работы и подбору персонала.

Об этом сообщает TechCrunch.

Новый инструмент Jobs Match помогает пользователям платформы, которых сейчас более 1 миллиарда, быстро определить, стоит ли конкретная вакансия их внимания.

Это особенно актуально, учитывая огромную конкуренцию: на LinkedIn подается в среднем 9000 заявок на работу каждую минуту.

Кроме того, компания представила агента искусственного интеллекта для подбора персонала, ориентированного на малый бизнес. Этот инструмент выполняет функции, обычно обеспечивающие HR-менеджеры крупных компаний: создание вакансий, отбор квалифицированных кандидатов и сортировка заявок.

Оба продукта доступны бесплатно для базовых пользователей LinkedIn. В их основе лежат собственные технологии искусственного интеллекта компании и внутренние данные платформы, хотя в будущем LinkedIn планирует интегрировать другие источники данных.

Запуск этих инструментов является частью длительной стратегии LinkedIn относительно внедрения искусственного интеллекта, которая началась задолго до появления генеративных AI-технологий. Ранее платформа использовала AI для рекомендаций, создания контента и алгоритмов повышающих активность пользователей.

Новые функции преследуют цель не только упростить поиск работы для соискателей, но и повысить эффективность рекрутинговых процессов, обеспечивая лучшее совпадение между вакансиями и кандидатами. Это еще один шаг LinkedIn по направлению к более персонализированному и удобному использованию своей платформы.

Ранее LinkedIn уже расширял свои возможности поиска работы, запуская новые функции на основе искусственного интеллекта. Однако эти обновления были доступны только платным подписчикам Premium.

Также LinkedIn анонсировала запуск нового AI-помощника для рекрутеров Hiring Assistant, который поможет им выполнять наиболее трудоемкие задачи по подбору персонала.