LinkedIn запустив нові інструменти штучного інтелекту для спрощення пошуку роботи

Соціальна мережа LinkedIn, яка об’єднує професіоналів у всьому світі, оголосила про запуск двох нових інструментів штучного інтелекту, які покликані змінити підхід до пошуку роботи та підбору персоналу.

Про це повідомляє ТechСrunch.

Новий інструмент Jobs Match допомагає користувачам платформи, яких нині понад 1 мільярд, швидко визначити, чи варта конкретна вакансія їхньої уваги.

Це особливо актуально з огляду на величезну конкуренцію: на LinkedIn подається в середньому 9000 заявок на роботу кожну хвилину.

Крім цього, компанія представила агента штучного інтелекту для підбору персоналу, орієнтованого на малий бізнес. Цей інструмент виконує функції, які зазвичай забезпечують HR-менеджери великих компаній: створення вакансій, відбір кваліфікованих кандидатів і сортування заявок.

Обидва продукти доступні безкоштовно для базових користувачів LinkedIn. У їхній основі лежать власні технології штучного інтелекту компанії та внутрішні дані платформи, хоча в майбутньому LinkedIn планує інтегрувати й інші джерела даних.

Зазначається, що запуск цих інструментів є частиною тривалої стратегії LinkedIn щодо впровадження штучного інтелекту, яка почалася задовго до появи генеративних AI-технологій. Раніше платформа використовувала AI для рекомендацій, створення контенту та алгоритмів, що підвищують активність користувачів.

Нові функції мають на меті не лише спростити пошук роботи для шукачів, а й підвищити ефективність рекрутингових процесів, забезпечуючи кращий збіг між вакансіями та кандидатами. Це ще один крок LinkedIn у напрямку до більш персоналізованого та зручного використання своєї платформи.

Додамо, раніше LinkedIn вже розширював свої можливості пошуку роботи, запускаючи нові функції на основі штучного інтелекту. Однак ці оновлення були доступні лише для платних підписників Premium.

Також LinkedIn анонсувала запуск нового AI-помічника для рекрутерів Hiring Assistant, який допоможе їм виконувати найбільш трудомісткі завдання з підбору персоналу.