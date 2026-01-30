Запланована подія 2

ЄС виділяє €10 млн на цифрову трансформацію державних сервісів України

ноутбук, рука, цифровізація
Євросоюз профінансує оновлення держсервісів / Freepik

Європейський Союз виділяє 10 млн євро на розвиток цифрових державних сервісів України та їхню інтеграцію з європейськими стандартами. Фінансування спрямоване на посилення цифрової стійкості держави та наближення України до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Кошти буде використано на розвиток транскордонних електронних послуг, що підтримають інтеграцію України до спільного ринку послуг, товарів і капіталу з країнами Євросоюзу.

Окремий напрям — впровадження Трембіти 2.0, оновленої системи обміну даними між державними реєстрами, яка має пришвидшити роботу органів влади.

Також планується запуск системи контролю доступу до персональних даних, яка дозволить громадянам бачити, коли та ким переглядалася їхня інформація. Частина фінансування буде спрямована на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг — зокрема модернізацію системи "Вулик" для підключення нових ЦНАПів і підвищення якості їхньої роботи.

Проєкт передбачає впровадження європейських стандартів управління даними та навчання фахівців у межах Центру цифрових компетенцій, що готує експертів з електронних послуг.

Виконувач обов’язків Міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков зазначив, що нове фінансування дозволить не лише продовжити цифровізацію, а й забезпечити повну синхронізацію українських цифрових рішень із цифровим простором ЄС.

У Представництві Європейського Союзу в Україні наголошують, що інвестиції спрямовані на створення швидких, безпечних і сучасних державних сервісів навіть в умовах повномасштабної війни.

Проєкт реалізує Академія електронного управління (Естонія). Партнерство України з ЄС у сфері цифрової трансформації триває майже десять років, а загальний обсяг спільних інвестицій за цей час перевищив 80 млн євро.

Загалом Мінцифри реалізує дев'ять експериментальних проєктів, погоджених рішеннями уряду.

Автор:
Тетяна Гойденко