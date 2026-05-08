Світовий банк профінансує програми освіти та бізнесу в Україні

Кабінет міністрів погодив залучення додаткових позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на загальну суму $676 млн. Кошти спрямують на підтримку освіти та розвиток підприємництва в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відповідні урядові рішення ухвалено 6 травня та оприлюднено на Урядовому порталі.

Найбільшу частину фінансування — $390 млн — Україна планує залучити в межах другого додаткового фінансування програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво". Проєкт спрямований на підтримку бізнесу та економічної стійкості в умовах війни.

Ще $286 млн уряд погодив у межах третього додаткового фінансування програми "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні".

Фінансування має підтримати:

функціонування освітньої системи в умовах війни

доступність навчання

стійкість шкіл та освітньої інфраструктури

програми підтримки підприємництва та економічного відновлення

Уряд також раніше погодив залучення додаткового гранту на бюджетну підтримку від МБРР у розмірі $2,35 млрд у межах програми «Основи зростання».

Міжнародний банк реконструкції та розвитку входить до структури Світового банку та залишається одним із ключових фінансових партнерів України під час війни.

У підсумку, Україна продовжує нарощувати міжнародне фінансування для підтримки базових секторів економіки, зокрема освіти та малого й середнього бізнесу.

