Світовий банк профінансує програми освіти та бізнесу в Україні

Світовий банк профінансує програми освіти та бізнесу в Україні / Unsplash

Кабінет міністрів погодив залучення додаткових позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на загальну суму $676 млн. Кошти спрямують на підтримку освіти та розвиток підприємництва в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відповідні урядові рішення ухвалено 6 травня та оприлюднено на Урядовому порталі.

Найбільшу частину фінансування — $390 млн — Україна планує залучити в межах другого додаткового фінансування програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво". Проєкт спрямований на підтримку бізнесу та економічної стійкості в умовах війни.

Ще $286 млн уряд погодив у межах третього додаткового фінансування програми "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні".

Фінансування має підтримати:

  • функціонування освітньої системи в умовах війни
  • доступність навчання
  • стійкість шкіл та освітньої інфраструктури
  • програми підтримки підприємництва та економічного відновлення

Уряд також раніше погодив залучення додаткового гранту на бюджетну підтримку від МБРР у розмірі $2,35 млрд у межах програми «Основи зростання».

Міжнародний банк реконструкції та розвитку входить до структури Світового банку та залишається одним із ключових фінансових партнерів України під час війни.

У підсумку, Україна продовжує нарощувати міжнародне фінансування для підтримки базових секторів економіки, зокрема освіти та малого й середнього бізнесу.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз виділяє 10 млн євро на розвиток цифрових державних сервісів України та їхню інтеграцію з європейськими стандартами.

Автор:
Тетяна Гойденко