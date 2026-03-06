Енергетика, освіта, зв’язок та бізнес: ЄС виділяє 1,5 млрд євро на відновлення України

Наглядовий комітет Ukraine Investment Framework (UIF) схвалив вісім нових програм, спрямованих на вирішення соціальних та економічних питань України. Загальна вартість пакету становить 1,5 млрд євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

На що підуть кошти?

"Ці програми, загальною вартістю 1,5 млрд євро, спрямовані на залучення 3,4 млрд євро нових інвестицій, нададуть підтримку життєво важливим секторам", — йдеться у заяві представництва.

Кошти спрямують на:

відновлення та модернізацію енергетики;

фінансування освіти та зв'язку;

будівництво безпечних укриттів у навчальних закладах;

підтримку сільського господарства та малих підприємств;

вперше — на технології подвійного призначення.

Міжнародні партнери

Програми впроваджуватимуться через провідні фінансові інституції. До вже існуючих партнерів, таких як ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку), МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку), KfW (державний банк розвитку Німеччини) та МФК (інституцію групи Світового банку, яка фінансує приватний сектор у країнах, що розвиваються), приєдналися нові установи: Finnvera (експортно-кредитне агентство Фінляндії), BPIFrance (французький державний інвестбанк) та CDP (італійська державна інвестиційна установа).

Зазначається, що на сьогодні UIF вже виділив 8,4 млрд євро, що становить 90 % від його загального обсягу. Очікується, що ці асигнування дозволити мобілізувати 25,2 млрд євро інвестицій в Україну.

Довідково

Ukraine Investment Framework, UIF (Інвестиційний механізм для України) є частиною програми ЄС Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції України. Механізм передбачає фінансові інструменти загальним обсягом 9,3 млрд євро. Метою UIF є безпосередній внесок та мобілізація інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз виділяє 10 млн євро на розвиток цифрових державних сервісів України та їхню інтеграцію з європейськими стандартами.