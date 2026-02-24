Енергетична допомога: ЄС виділить Україні 100 млн євро і готує пакет на 920 млн євро

Європейська комісія оголосила новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро, а також підготувала план на зиму 2026–2027 років, який передбачає ще 920 млн євро на стабілізацію енергосистеми, ремонт мереж і ТЕЦ.

Як пише Delo.ua, поо це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на на повідомлення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

ЄС посилює енергопідтримку України

"Європейська комісія є найбільшим донором енергетичної підтримки. Від початку війни ми надали понад 11 тис. генераторів. Величезна кількість була надана в січні, але звичайно ми будемо рухатись далі. І саме тому ми маємо новий пакет EUR100 млн на нагальну підтримку, для того, щоб забезпечити те, що потрібно", - сказала вона.

Також за словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, уже підготовлено план підтримки України на зиму 2026–2027 років. Він передбачає пакет фінансування в обсязі 920 млн євро, спрямований на стабілізацію української енергетичної системи.

План, зокрема, має забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій території країни, сприяти децентралізації виробництва відновлюваної енергії, а також передбачає ремонт і модернізацію електромереж та теплоелектроцентралей.

Нагадаємо, 24 лютого 2026 року Європейський парламент підписав кредит для України на суму 90 мільярдів євро.