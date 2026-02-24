Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,32

51,17

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Енергетична допомога: ЄС виділить Україні 100 млн євро і готує пакет на 920 млн євро

долари, євро
ЄС готує масштабну підтримку енергетики України / Shutterstock

Європейська комісія оголосила новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро, а також підготувала план на зиму 2026–2027 років, який передбачає ще 920 млн євро на стабілізацію енергосистеми, ремонт мереж і ТЕЦ.

Як пише Delo.ua, поо це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на на повідомлення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

ЄС посилює енергопідтримку України

"Європейська комісія є найбільшим донором енергетичної підтримки. Від початку війни ми надали понад 11 тис. генераторів. Величезна кількість була надана в січні, але звичайно ми будемо рухатись далі. І саме тому ми маємо новий пакет EUR100 млн на нагальну підтримку, для того, щоб забезпечити те, що потрібно", - сказала вона.

Також  за словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, уже підготовлено план підтримки України на зиму 2026–2027 років. Він передбачає пакет фінансування в обсязі 920 млн євро, спрямований на стабілізацію української енергетичної системи.

План, зокрема, має забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій території країни, сприяти децентралізації виробництва відновлюваної енергії, а також передбачає ремонт і модернізацію електромереж та теплоелектроцентралей.

Нагадаємо, 24 лютого 2026 року Європейський парламент підписав кредит для України на суму 90 мільярдів євро.

Автор:
Ольга Опенько