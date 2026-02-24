13 атак за чотири роки: як російські удари знищували київську ТЕЦ

У день четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії Україну одну з теплоелектроцентралей у Києві відвідали міжнародні партнери. Під час візиту їм продемонстрували наслідки російських ракетних і дронових атак по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Росія воює проти тепла

Одну з теплоелектроцентралей у Києві відвідали разом із міжнародними партнерами у день четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У складі делегації були президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, Президент Фінляндії Александр Стубб, а також очільники урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Хорватії та Швеції, міністри й інші високопоставлені гості.

Партнерам продемонстрували наслідки російських ударів по об’єкту. Зазначалося, що саме на таких енергетичних об’єктах війна перестає бути статистикою чи абстрактною картинкою - тут очевидно, що Росія веде війну проти світла, тепла, нормального життя та базових умов для існування цивільного населення.

Зазначена ТЕЦ до початку повномасштабної війни забезпечувала теплом близько 500 тисяч мешканців Києва. За чотири роки по об’єкту було завдано 13 ракетних і дронових ударів, з яких дев’ять - лише за останні пів року. У січні після чергової атаки станція припинила виробляти електроенергію. На початку лютого п’ять балістичних ракет зупинили й виробництво тепла.

Унаслідок цього без опалення залишилися понад 1100 багатоквартирних будинків, 118 шкіл і дитячих садків, а також 18 лікарень.

Зруйнована ТЕЦ водночас є місцем воєнного злочину та доказом російського варварства, але й символом стійкості, партнерства та міжнародної солідарності. Після кожного удару проводяться відновлювальні роботи, нерідко — під загрозою повторних атак.

Наразі українську енергетику цієї зими підтримують понад 40 країн і міжнародних організацій. У 2025 році через Фонд підтримки енергетики було мобілізовано близько 600 млн євро. Загалом за час повномасштабної війни Україна отримала понад 2000 гуманітарних вантажів для енергетичного сектору.

Нагадаємо, згідно з п’ятою оцінкою завданих збитків та потреб у відновленні України , енергетичний сектор країни потребує $90,6 млрд на відновлення та модернізацію протягом наступних десяти років.