13 атак за четыре года: как российские удары уничтожали киевскую ТЭЦ

правительственный портал
1100 домов без отопления: последствия российских ударов по энергетике Киева / Правительственный портал

В день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России Украину одну из теплоэлектроцентралей в Киеве посетили международные партнеры. В ходе визита им продемонстрировали последствия российских ракетных и дроновых атак по объекту критической энергетической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Россия воюет против тепла

Одну из теплоэлектроцентралей в Киеве посетили вместе с международными партнерами в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

В составе делегации были президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Евросовета Антониу Кошта, Президент Финляндии Александр Стубб, а также главы правительств Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Норвегии, Хорватии и Швеции, министры и другие высокопоставленные гости.

Партнерам продемонстрировали последствия российских ударов по объекту. Отмечалось, что именно на таких энергетических объектах война перестает быть статистикой или абстрактной картинкой - очевидно, что Россия ведет войну против света, тепла, нормальной жизни и базовых условий для существования гражданского населения.

Указанная ТЭЦ к началу полномасштабной войны обеспечивала теплом около 500 тысяч жителей Киева. За четыре года по объекту было нанесено 13 ракетных и дроновых ударов, из которых девять – только за последние полгода. В январе после очередной атаки станция перестала производить электроэнергию. В начале февраля пять баллистических ракет приостановили и производство тепла.

В результате без отопления остались более 1100 многоквартирных домов, 118 школ и детских садов, а также 18 больниц.

Разрушенная ТЭЦ одновременно является местом военного преступления и доказательством российского варварства, но и символом устойчивости, партнерства и солидарности. После каждого удара проводятся восстановительные работы, нередко под угрозой повторных атак.

В настоящее время украинскую энергетику этой зимой поддерживают более 40 стран и международных организаций. В 2025 году через Фонд поддержки энергетики было мобилизовано около 600 млн. евро. Всего за время полномасштабной войны Украина получила более 2000 гуманитарных грузов для энергетического сектора.

Напомним, согласно пятой оценке нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины, энергетический сектор страны нуждается в $90,6 млрд на восстановление и модернизацию в течение следующих десяти лет.

Автор:
Ольга Опенько