Энергетическая помощь: ЕС выделит Украине 100 млн евро и готовит пакет на 920 млн евро

доллары, евро
ЕС готовит масштабную поддержку энергетики Украины / Shutterstock

Европейская комиссия объявила новый пакет энергетической поддержки Украины в размере 100 млн. евро, а также подготовила план на зиму 2026-2027 годов, который предусматривает еще 920 млн. евро на стабилизацию энергосистемы, ремонт сетей и ТЭЦ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

ЕС усиливает энергоподдержку Украины

"Европейская комиссия является крупнейшим донором энергетической поддержки. С начала войны мы предоставили свыше 11 тыс. генераторов. Огромное количество было предоставлено в январе, но обычно мы будем двигаться дальше. И именно поэтому мы имеем новый пакет EUR100 млн в неотложную поддержку, для того чтобы обеспечить то, что нужно", - сказала она.

Также, по словам президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, уже подготовлен план поддержки Украины на зиму 2026-2027 годов. Он предусматривает пакет финансирования в объеме 920 млн. евро, направленный на стабилизацию украинской энергетической системы.

План, в частности, должен обеспечить стабильную поставку электроэнергии по всей территории страны, способствовать децентрализации производства возобновляемой энергии, а также предусматривает ремонт и модернизацию электросетей и теплоэлектроцентралей.

Напомним, 24 февраля 2026 года Европейский парламент подписал кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро .

Автор:
Ольга Опенько