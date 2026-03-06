Запланована подія 2

Энергетика, образование, связь и бизнес: ЕС выделяет 1,5 млрд евро на восстановление Украины

ес
ЕС выделяет 1,5 млрд евро на восстановление Украины / Depositphotos

Наблюдательный комитет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил восемь новых программ, направленных на решение социальных и экономических вопросов Украины. Общая стоимость пакета составляет 1,5 млрд евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

На что пойдут деньги?

"Эти программы, общей стоимостью 1,5 млрд евро, направленные на привлечение 3,4 млрд евро новых инвестиций, окажут поддержку жизненно важным секторам", - говорится в заявлении представительства.

Средства направят на:

  • восстановление и модернизацию энергетики;
  • финансирование образования и связи;
  • строительство безопасных укрытий в учебных заведениях;
  • поддержку сельского хозяйства и малых предприятий;
  • впервые – на технологии двойного назначения.

Международные партнеры

Программы будут внедряться через ведущие финансовые институты. К уже существующим партнерам, таким как ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), МБРР (Международный банк реконструкции и развития), KfW (государственный банк развития Германии) и МФК (институция группы Всемирного банка, финансирующая частный сектор в развивающихся странах), присоединились новые учреждения: Finnvera (французский государственный инвестбанк) и CDP (итальянское государственное инвестиционное учреждение).

Отмечается, что на сегодняшний день UIF уже выделил 8,4 млрд евро, что составляет 90 % от его общего объема. Ожидается, что эти ассигнования позволяют мобилизовать 25,2 млрд евро инвестиций в Украину.

Справочно

Ukraine Investment Framework, UIF (Инвестиционный механизм для Украины) является частью программы ЕС Ukraine Facility в размере 50 млрд евро, направленной на привлечение государственных и частных инвестиций для восстановления и реконструкции Украины. Механизм предусматривает финансовые инструменты общим объемом 9,3 млрд. евро. Целью UIF является непосредственный вклад и мобилизация инвестиций для восстановления, реконструкции и модернизации.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз выделяет 10 млн. евро на развитие цифровых государственных сервисов Украины и их интеграцию с европейскими стандартами.

Автор:
Татьяна Ковальчук