"Укрзализныця" предоставит бизнесу больше данных о грузовых перевозках

АО "Укрзализныця" планирует расширить объем информации для бизнеса по организации перевозок грузов, в частности, о задержках на станциях, маршрутах в порты и ключевые номенклатуры грузов.

УЗ повышает прозрачность для компаний

Представители УЗ обсудили с основными грузоотправителями проблемные вопросы перевозок по железной дороге. В частности, поднимался вопрос о задержках вагонов на подходах к портам. Для решения этих проблем предусмотрена оцифровка процессов перевозки, что позволит анализировать скорость движения грузов по компаниям и маршрутам. Бизнес также попросил предоставлять данные о перевозке основных номенклатур – зерновых и рудных грузов.

Кроме того, предприниматели настаивали на доступе к информации о станциях и направлениях с усложненным движением поездов из-за ситуации безопасности. "Укрзализныця" пообещала рассмотреть эти предложения.

Среди других обсужденных вопросов были списание грузовых вагонов по истечении срока эксплуатации, внедрение технического регламента по безопасности подвижного состава, допуск частных локомотивов на пути общего пользования и маршрутизация перевозок на фоне повышения тарифов с 1 апреля.

Глава Департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Владимир Иващенко подчеркнул важность конструктивного диалога с бизнесом: "Мы будем работать над повышением прозрачности и клиентоориентированности, чтобы рынок имел больше данных для самостоятельного анализа и принятия решений".

Напомним, по итогам января и февраля 2026 года объемы железнодорожных перевозок жмыха и дробей на экспорт достигли почти 527 тыс. т. Общий показатель экспорта за два месяца текущего года оказался на 17,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.