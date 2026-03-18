Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" предоставит бизнесу больше данных о грузовых перевозках

зерновозы
УЗ повышает прозрачность для компаний / Shutterstock

АО "Укрзализныця" планирует расширить объем информации для бизнеса по организации перевозок грузов, в частности, о задержках на станциях, маршрутах в порты и ключевые номенклатуры грузов.

Представители УЗ обсудили с основными грузоотправителями проблемные вопросы перевозок по железной дороге. В частности, поднимался вопрос о задержках вагонов на подходах к портам. Для решения этих проблем предусмотрена оцифровка процессов перевозки, что позволит анализировать скорость движения грузов по компаниям и маршрутам. Бизнес также попросил предоставлять данные о перевозке основных номенклатур – зерновых и рудных грузов.

Кроме того, предприниматели настаивали на доступе к информации о станциях и направлениях с усложненным движением поездов из-за ситуации безопасности. "Укрзализныця" пообещала рассмотреть эти предложения.

Среди других обсужденных вопросов были списание грузовых вагонов по истечении срока эксплуатации, внедрение технического регламента по безопасности подвижного состава, допуск частных локомотивов на пути общего пользования и маршрутизация перевозок на фоне повышения тарифов с 1 апреля.

Глава Департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Владимир Иващенко подчеркнул важность конструктивного диалога с бизнесом: "Мы будем работать над повышением прозрачности и клиентоориентированности, чтобы рынок имел больше данных для самостоятельного анализа и принятия решений".

Напомним, по итогам января и февраля 2026 года объемы железнодорожных перевозок жмыха и дробей на экспорт достигли почти 527 тыс. т. Общий показатель экспорта за два месяца текущего года оказался на 17,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Ольга Опенько