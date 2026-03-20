Модернизация пригородных поездов: Европейский инвестиционный банк готов поддержать

ЕИБ может помочь обновить пригородные поезда Украины / Укрзалізниця

Европейский инвестиционный банк может приобщиться к развитию пригородных железнодорожных перевозок в Украине. Речь идет о финансировании и обновлении подвижного состава, а также формировании будущей модели перевозок.

об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста.

Европейский инвестиционный банк остается одним из надежных партнеров Украины и важной опорой в поддержке украинской железной дороги, заявил замминистра развития общин и территорий Алексей Балеста.

По его словам, во время встречи обсуждали дальнейшее сотрудничество и проекты, для реализации которых поддержка ЕИБ особенно важна. "Рассчитываем на скорые решения по финансированию инициатив, связанных с развитием, восстановлением и надлежащим содержанием инфраструктуры", - пояснил чиновник.

Отдельно обсуждались возможные модели сотрудничества в сфере пригородных перевозок. "Договорились активизировать работу над формированием будущей модели таких перевозок, включая подходы к их финансированию и обновление подвижного состава", - добавил Балеста.

Напомним, в декабре 2025 года Минразвития поделилось планами модернизации железнодорожного транспорта на следующий год. Проекты включают модернизацию, цифровизацию и евроинтеграцию. Среди них: механизм госзаказа на пассажирские перевозки, строительство европути, новые вагоны и Wi-Fi в поездах.

Автор:
Ольга Опенько