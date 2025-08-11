- Категория
Спрос на электромобили в Украине в июле вырос почти на 50% по сравнению с прошлым годом
В июле украинский автопарк пополнили более 7 тысяч электромобилей на аккумуляторных источниках питания, что на 47% больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Электромобили в Украине
Подавляющее большинство из них составляли легковые автомобили — 6849 единиц, среди которых 1587 были новыми, что на 62% больше, чем в прошлом году, а 5262 — подержанными, что на 42% больше прошлогоднего показателя.
В общей сложности было импортировано 176 коммерческих электромобилей, из которых только 20 — новые. Для сравнения, в июле 2024 года из 103 коммерческих автомобилей новыми были шесть.
Среди новых электромобилей наиболее популярными стали:
- BYD Song Plus EV - 384 единицы.
- Honda eNS1 – 206 единиц.
- Volkswagen ID. Unyx – 131 единица.
- Zeekr 7X - 104 единицы.
- Audi Q4 e-tron – 89 единиц.
Среди импортируемых подержанных электрокаров лидируют:
- Tesla Model Y - 733 единицы.
- Tesla Model 3 - 567 единиц.
- Nissan Leaf - 522 единицы.
- Kia Niro EV – 265 единиц.
- Hyundai Kona Electric - 226 единиц.
Напомним, в июле 2025 года доля электромобилей выросла до 24,7%, в то время как продажи дизельных авто сократились до 18,7%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, которым принадлежит 35,1% рынка.