Спрос на электромобили в Украине в июле вырос почти на 50% по сравнению с прошлым годом

В июле украинский автопарк пополнили более 7 тысяч электромобилей на аккумуляторных источниках питания, что на 47% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Электромобили в Украине

Подавляющее большинство из них составляли легковые автомобили — 6849 единиц, среди которых 1587 были новыми, что на 62% больше, чем в прошлом году, а 5262 — подержанными, что на 42% больше прошлогоднего показателя.

В общей сложности было импортировано 176 коммерческих электромобилей, из которых только 20 — новые. Для сравнения, в июле 2024 года из 103 коммерческих автомобилей новыми были шесть.

Среди новых электромобилей наиболее популярными стали:

BYD Song Plus EV - 384 единицы. Honda eNS1 – 206 единиц. Volkswagen ID. Unyx – 131 единица. Zeekr 7X - 104 единицы. Audi Q4 e-tron – 89 единиц.

Среди импортируемых подержанных электрокаров лидируют:

Tesla Model Y - 733 единицы. Tesla Model 3 - 567 единиц. Nissan Leaf - 522 единицы. Kia Niro EV – 265 единиц. Hyundai Kona Electric - 226 единиц.

Напомним, в июле 2025 года доля электромобилей выросла до 24,7%, в то время как продажи дизельных авто сократились до 18,7%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, которым принадлежит 35,1% рынка.