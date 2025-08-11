Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,07

EUR

48,19

--0,08

Наличный курс:

USD

41,50

41,42

EUR

48,54

48,35

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Спрос на электромобили в Украине в июле вырос почти на 50% по сравнению с прошлым годом

электромобиль
В Украине растут продажи электромобилей / Freepik

В июле украинский автопарк пополнили более 7 тысяч электромобилей на аккумуляторных источниках питания, что на 47% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Электромобили в Украине

Подавляющее большинство из них составляли легковые автомобили — 6849 единиц, среди которых 1587 были новыми, что на 62% больше, чем в прошлом году, а 5262 — подержанными, что на 42% больше прошлогоднего показателя.

В общей сложности было импортировано 176 коммерческих электромобилей, из которых только 20 — новые. Для сравнения, в июле 2024 года из 103 коммерческих автомобилей новыми были шесть.

Среди новых электромобилей наиболее популярными стали:

  1. BYD Song Plus EV - 384 единицы.
  2. Honda eNS1 – 206 единиц.
  3. Volkswagen ID. Unyx – 131 единица.
  4. Zeekr 7X - 104 единицы.
  5. Audi Q4 e-tron – 89 единиц.

Среди импортируемых подержанных электрокаров лидируют:

  1. Tesla Model Y - 733 единицы.
  2. Tesla Model 3 - 567 единиц.
  3. Nissan Leaf - 522 единицы.
  4. Kia Niro EV – 265 единиц.
  5. Hyundai Kona Electric - 226 единиц.

Напомним, в июле 2025 года доля электромобилей выросла до 24,7%, в то время как продажи дизельных авто сократились до 18,7%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, которым принадлежит 35,1% рынка.

Автор:
Ольга Опенько