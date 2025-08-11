Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Попит на електромобілі в Україні у липні зріс майже на 50% порівняно з минулим роком

В Україні зростають продажі електромобілів / Freepik

У липні український автопарк поповнили понад 7 тисяч електромобілів на акумуляторних джерелах живлення, що на 47% більше, ніж у той же період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Електромобілі в Україні

Переважну більшість із них становили легкові автомобілі — 6849 одиниць, серед яких 1587 були новими, що на 62% більше, ніж торік, а 5262 — вживаними, що на 42% більше за минулорічний показник.

Загалом було імпортовано 176 комерційних електромобілів, з яких лише 20 — нові. Для порівняння, у липні 2024 року з 103 комерційних авто новими були шість.

Серед нових електромобілів найпопулярнішими стали:

  1. BYD Song Plus EV — 384 одиниці.
  2. Honda eNS1 — 206 одиниць.
  3. Volkswagen ID. Unyx — 131 одиниця.
  4. Zeekr 7X — 104 одиниці.
  5. Audi Q4 e-tron — 89 одиниць.

Серед імпортованих вживаних електрокарів лідирують:

  1. Tesla Model Y — 733 одиниці.
  2. Tesla Model 3 — 567 одиниць.
  3. Nissan Leaf — 522 одиниці.
  4. Kia Niro EV — 265 одиниць.
  5. Hyundai Kona Electric — 226 одиниць.

Нагадаємо, у липні 2025 року частка електромобілів зросла до 24,7%, тоді як продажі дизельних авто скоротилися до 18,7%. Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі, яким належить 35,1% ринку.

Автор:
Ольга Опенько