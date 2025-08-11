- Категорія
Попит на електромобілі в Україні у липні зріс майже на 50% порівняно з минулим роком
У липні український автопарк поповнили понад 7 тисяч електромобілів на акумуляторних джерелах живлення, що на 47% більше, ніж у той же період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Електромобілі в Україні
Переважну більшість із них становили легкові автомобілі — 6849 одиниць, серед яких 1587 були новими, що на 62% більше, ніж торік, а 5262 — вживаними, що на 42% більше за минулорічний показник.
Загалом було імпортовано 176 комерційних електромобілів, з яких лише 20 — нові. Для порівняння, у липні 2024 року з 103 комерційних авто новими були шість.
Серед нових електромобілів найпопулярнішими стали:
- BYD Song Plus EV — 384 одиниці.
- Honda eNS1 — 206 одиниць.
- Volkswagen ID. Unyx — 131 одиниця.
- Zeekr 7X — 104 одиниці.
- Audi Q4 e-tron — 89 одиниць.
Серед імпортованих вживаних електрокарів лідирують:
- Tesla Model Y — 733 одиниці.
- Tesla Model 3 — 567 одиниць.
- Nissan Leaf — 522 одиниці.
- Kia Niro EV — 265 одиниць.
- Hyundai Kona Electric — 226 одиниць.
Нагадаємо, у липні 2025 року частка електромобілів зросла до 24,7%, тоді як продажі дизельних авто скоротилися до 18,7%. Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі, яким належить 35,1% ринку.