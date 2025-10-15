Норвегия постепенно упраздняет налоговые льготы для электромобилей — под налог попадет даже Tesla

Норвегия планирует постепенно отменить главную налоговую льготу для электромобилей в ближайшие два года. Соответствующее предложение правительства обнародовано в проекте государственного бюджета.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Это означает, что уже с 2026 года дополнительный налог придется платить даже за массовые модели, такие как Tesla Model Y – самый популярный автомобиль в стране.

В настоящее время электромобили составляют более 98% всех новых автомобилей, проданных в Норвегии. Страна фактически достигла цели полностью перейти на электротранспорт до 2025 года.

"Мы можем сказать, что цели достигнуты. Теперь пора постепенно отказаться от преимуществ", — заявил министр финансов Йенс Столтенберг.

До этого государство освобождало электромобили от налогов, действовавших для авто с двигателями внутреннего сгорания, теряя миллиарды долларов доходов ежегодно. Однако в 2023 году правительство ввело 25% НДС на часть стоимости электромобиля, превышающую 500 000 крон (≈49 500 долларов США) — этот налог затронул только дорогие модели, такие как BMW iX, Tesla X и Porsche Taycan.

Согласно новому предложению, с 2026 года освобождение от НДС снизится до 300 000 крон, что сделает налогоплательщиком все версии Tesla Model Y и схожие по цене авто, в том числе Volkswagen ID.4. В 2027 году льготу планируют отменить полностью, и все электромобили будут облагаться налогом на общих основаниях.

В то же время, правительство планирует повысить налоги на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, чтобы сохранить стимул для покупки электрокаров.

Норвежская ассоциация электромобилей критикует решение как «спешное». Ее глава Кристина Бу предупредила, что резкое повышение цен может снова побуждать людей покупать автомобили на ископаемом топливе. Несмотря на высокий уровень электрификации, семь из десяти автомобилей в стране работают на бензине или дизеле.

Напомним, в июле Tesla подняла цены на свои автомобили Model 3 в европейских странах, включая Германию, Нидерланды и Испанию, примерно на 1500 евро (1622 доллара) после того, как ЕС ввел пошлины на электромобили, произведенные в Китае.

Впоследствии Европейский Союз в пятницу, 4 октября, проголосовал за введение пошлин до 45% на электромобили из Китая.