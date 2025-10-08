Tesla делает Model 3 и Model Y более доступными: цены опустились ниже $40 000

Компания Tesla представила новые версии своих самых популярных моделей стоимостью менее 40 000 долларов, чтобы противодействовать потере льгот для электромобилей в США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации на сайте производителя, новые стандартные версии Model 3 и Model Y теперь начинаются с цен $36990 и $39990 соответственно.

Эти стартовые цены значительно ниже премиальных версий с большим запасом хода: Model 3 подешевела примерно на 13%, а Model Y – на 11%.

Новые модели Tesla предлагают меньший запас хода аккумулятора и без таких функций, как атмосферное освещение салона и экран второго ряда сидений. Первые поставки ожидаются в ноябре-декабре.

Это решение является ответом на беспокойство инвесторов и рынка об отсутствии действительно бюджетной модели. Руководитель компании Илон Маск ранее переориентировал усилия на развитие технологии автономного управления и человекоподобных роботов, отложив планы создания автомобиля стоимостью около $25 000.

Продажи под давлением

Хотя Tesla недавно завершила рекордный квартал поставок, ее мировые продажи с начала года упали примерно на 6%.

Ожидается, что спрос на электромобили на крупнейшем рынке компании – в США – снизится после отмены государственных стимулов. Удешевление основных моделей является попыткой Tesla поддержать объемы продаж в условиях растущей конкуренции и насыщения рынка.

На фоне этих новостей акции Tesla во вторник упали на 4,4%, потеряв значительную часть роста, достигнутого накануне. Тем не менее, с начала года акции компании выросли более чем на 7%.

Руководство Tesla заявило, что хотя компания приступила к созданию более доступной модели еще в июне, производство решили отложить до того момента, пока США не прекратят действие федеральных налоговых льгот на электромобили (до $7500). Финансовый директор Вайбхав Танеджа предупредил, что темпы наращивания производства будут медленнее, чем ожидалось.

Напомним, продажи Tesla продолжают стремительно снижаться на крупнейших европейских рынках электромобилей. Это привело к значительной потере доли рынка для компании, несмотря на общий рост спроса на электрокары в регионе. Наибольшее падение зафиксировано в Швеции, Бельгии и Франции.