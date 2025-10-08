Tesla робить Model 3 та Model Y доступнішими: ціни опустилися нижче $40 000

Компанія Tesla представила нові версії своїх найпопулярніших моделей вартістю менше ніж 40 000 доларів, щоб протидіяти втраті пільг для електромобілів у США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформацією на сайті виробника, нові стандартні версії Model 3 та Model Y тепер починаються з цін $36 990 та $39 990 відповідно.

Ці стартові ціни значно нижчі за преміальні версії з більшим запасом ходу: Model 3 подешевшала приблизно на 13%, а Model Y – на 11%.

Нові моделі Tesla пропонують менший запас ходу акумулятора та позбавлені таких функцій, як атмосферне освітлення салону та екран другого ряду сидінь. Перші постачання очікуються в листопаді-грудні.

Це рішення є відповіддю на занепокоєння інвесторів та ринку щодо відсутності дійсно бюджетної моделі. Керівник компанії Ілон Маск раніше переорієнтував зусилля на розвиток технології автономного керування та людиноподібних роботів, відклавши плани щодо створення автомобіля вартістю близько $25 000.

Продажі під тиском

Хоча Tesla нещодавно завершила рекордний квартал поставок, її світові продажі з початку року впали приблизно на 6%.

Очікується, що попит на електромобілі на найбільшому ринку компанії — у США — знизиться після скасування державних пільг. Здешевлення основних моделей є спробою Tesla підтримати обсяги продажів в умовах зростаючої конкуренції та насичення ринку.

На тлі цих новин акції Tesla у вівторок впали на 4,4%, втративши значну частину зростання, досягнутого напередодні. Попри це, з початку року акції компанії зросли більш ніж на 7%.

Керівництво Tesla заявило, що хоча компанія розпочала створення доступнішої моделі ще в червні, виробництво вирішили відкласти до скасування федеральних податкових пільг на електромобілі в США (до $7500). Фінансовий директор Вайбхав Танеджа попередив, що темпи нарощування виробництва будуть повільнішими, ніж очікувалося.

Нагадаємо, продажі Tesla продовжують стрімко знижуватися на найбільших європейських ринках електромобілів. Це призвело до значної втрати частки ринку для компанії, попри загальне зростання попиту на електрокари в регіоні. Найбільше падіння зафіксовано у Швеції, Бельгії та Франції.