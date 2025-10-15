Норвегія поступово скасовує податкові пільги для електромобілів – під податок потрапить навіть Tesla

Норвегія планує поступово скасувати головну податкову пільгу для електромобілів протягом найближчих двох років. Відповідна пропозиція уряду оприлюднена у проєкті державного бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Це означає, що вже з 2026 року додатковий податок доведеться сплачувати навіть за масові моделі, такі як Tesla Model Y – найпопулярніший автомобіль у країні.

Наразі електромобілі становлять понад 98% усіх нових авто, проданих у Норвегії. Країна фактично досягла мети – повністю перейти на електротранспорт до 2025 року.

"Ми можемо сказати, що мети досягнуто. Тепер настав час поступово відмовитися від переваг", – заявив міністр фінансів Єнс Столтенберг.

Дотепер держава звільняла електромобілі від податків, що діяли для авто з двигунами внутрішнього згоряння, втрачаючи мільярди доларів доходів щороку. Однак у 2023 році уряд запровадив 25% ПДВ на частину вартості електромобіля, що перевищує 500 000 крон (≈49 500 доларів США) – цей податок торкнувся лише дорогих моделей, як-от BMW iX, Tesla X та Porsche Taycan.

Відповідно до нової пропозиції, з 2026 року звільнення від ПДВ знизиться до 300 000 крон, що зробить платником податку всі версії Tesla Model Y та схожі за ціною авто, зокрема Volkswagen ID.4. У 2027 році пільгу планують скасувати повністю, і всі електромобілі оподатковуватимуться на загальних підставах.

Водночас уряд планує підвищити податки на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, щоб зберегти стимул для купівлі електрокарів.

Норвезька асоціація електромобілів критикує рішення як «поспішне». Її голова Крістіна Бу попередила, що різке підвищення цін може знову спонукати людей купувати автомобілі на викопному паливі. Попри високий рівень електрифікації, сім із десяти автомобілів у країні досі працюють на бензині чи дизелі.

Нагадаємо, у липні Tesla підняла ціни на свої автомобілі Model 3 в європейських країнах, включаючи Німеччину, Нідерланди та Іспанію, приблизно на 1500 євро (1622 долари) після того, як ЄС ввів мита на електромобілі, виготовлені в Китаї.

Згодом Європейський Союз у п’ятницю, 4 жовтня, проголосував за запровадження мит до 45% на електромобілі з Китаю.