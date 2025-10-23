Tesla повідомила про падіння прибутку через витрати на штучний інтелект та мита США

Автовиробник Tesla повідомив про падіння прибутку більш ніж на чверть, оскільки зростання витрат від тарифів США, втрата доходів від продажу квот на викиди та значні інвестиції у штучний інтелект і робототехніку знизили її прибутковість.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

За третій квартал компанія зафіксувала скоригований чистий прибуток у 1,8 млрд доларів, що на 29% менше, ніж торік, і нижче очікуваних 1,9 млрд доларів.

Попри це, виручка зросла на 12% до 28,1 млрд доларів, перевищивши прогнози аналітиків у 26,6 млрд доларів. Операційна рентабельність при цьому скоротилася майже вдвічі — до 5,8% з 10,8% роком раніше. Післябіржові торги за акціями Tesla показали падіння приблизно на 3,5%.

Фінансовий директор Вайбхав Танеджа зазначив, що тарифи США коштували компанії понад 400 млн доларів за квартал. Підвищення витрат пов’язане із дорожчим постачанням компонентів через глобальні торговельні конфлікти та вплив на поставки з заводів Tesla у всьому світі.

До падіння прибутку також призвели зміни у схемах торгівлі викидними квотами: дохід від цього сегменту впав на 44% до 417 млн доларів після того, як уряд США знизив штрафи за недотримання стандартів викидів до нуля.

Попри це, Tesla сподівається відновити продажі завдяки оновленій версії Model Y та дешевшій спрощеній моделі, а також зростанню підрозділу виробництва та зберігання енергії, який приніс рекордні 3,4 млрд доларів виручки (+44%).

Доходи від послуг, включно з програмним забезпеченням для "повністю автономного керування" та мережею зарядних станцій, зросли на 25% до 3,5 млрд доларів.

Витрати Tesla на операції збільшилися на 50% до 3,4 млрд доларів, частково через придбання передових чіпів Nvidia для AI-проектів, автономного водіння, запуску роботаксі та створення людиноподібних роботів. На Gigafactory в Остіні встановлено 81 000 графічних процесорів Nvidia H100 для центру обробки даних Cortex.

Танеджа прогнозує значне зростання капітальних витрат у 2026 році, близько 9 млрд доларів, а також продовження збільшення витрат на персонал у боротьбі за фахівців зі штучного інтелекту у Кремнієвій долині.

Зауважимо, що у серпні частка Tesla становила 38% від загального обсягу продажів електромобілів у США, що є найнижчим показником з жовтня 2017 року. Компанія, яка раніше контролювала понад 80% ринку, тепер стикається з жорсткою конкуренцією.