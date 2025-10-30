Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Готівковий курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Tesla Model Y знову лідирує в Європі: вересневий топ-10 авто

автомобіль Tesla, дорога, вулиця
Tesla знову лідирує в Європі / Вікіпедія

У вересні 2025 року Tesla Model Y повернула собі перше місце в рейтингу нових автомобілів Європи (ЄС + Велика Британія + ЄАВТ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укратопром".

Попри лідерство, продажі Tesla Model Y у Європі знизилися на 10,2% порівняно з вереснем минулого року.

Експерти зазначають, що попит на електромобілі залишається високим, однак зростає конкуренція серед гібридних та бюджетних моделей.

Топ-10 найпопулярніших моделей у вересні 2025 року:

  • Tesla Model Y — 25 938 од;
  • Renault Clio — 20 146 од;
  • Dacia Sandero — 19 200 од;
  • Volkswagen T-Roc — 18 652 од;
  • Volkswagen Golf — 18 256 од;
  • Volkswagen Tiguan — 18 052 од;
  • Kia Sportage — 16 989 од;
  • Ford Puma — 16 758 од;
  • Toyota Yaris Cross — 15 951 од;
  • Opel/Vauxhall Corsa — 15 545 од.

Додамо, Tesla представила нові версії своїх найпопулярніших моделей вартістю менше ніж 40 000 доларів, щоб протидіяти втраті пільг для електромобілів у США.

Автор:
Тетяна Гойденко