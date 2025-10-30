Tesla Model Y знову лідирує в Європі: вересневий топ-10 авто

У вересні 2025 року Tesla Model Y повернула собі перше місце в рейтингу нових автомобілів Європи (ЄС + Велика Британія + ЄАВТ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укратопром".

Попри лідерство, продажі Tesla Model Y у Європі знизилися на 10,2% порівняно з вереснем минулого року.

Експерти зазначають, що попит на електромобілі залишається високим, однак зростає конкуренція серед гібридних та бюджетних моделей.

Топ-10 найпопулярніших моделей у вересні 2025 року:

Tesla Model Y — 25 938 од;

Renault Clio — 20 146 од;

Dacia Sandero — 19 200 од;

Volkswagen T-Roc — 18 652 од;

Volkswagen Golf — 18 256 од;

Volkswagen Tiguan — 18 052 од;

Kia Sportage — 16 989 од;

Ford Puma — 16 758 од;

Toyota Yaris Cross — 15 951 од;

Opel/Vauxhall Corsa — 15 545 од.

Додамо, Tesla представила нові версії своїх найпопулярніших моделей вартістю менше ніж 40 000 доларів, щоб протидіяти втраті пільг для електромобілів у США.