Tesla Model Y знову лідирує в Європі: вересневий топ-10 авто
У вересні 2025 року Tesla Model Y повернула собі перше місце в рейтингу нових автомобілів Європи (ЄС + Велика Британія + ЄАВТ).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укратопром".
Попри лідерство, продажі Tesla Model Y у Європі знизилися на 10,2% порівняно з вереснем минулого року.
Експерти зазначають, що попит на електромобілі залишається високим, однак зростає конкуренція серед гібридних та бюджетних моделей.
Топ-10 найпопулярніших моделей у вересні 2025 року:
- Tesla Model Y — 25 938 од;
- Renault Clio — 20 146 од;
- Dacia Sandero — 19 200 од;
- Volkswagen T-Roc — 18 652 од;
- Volkswagen Golf — 18 256 од;
- Volkswagen Tiguan — 18 052 од;
- Kia Sportage — 16 989 од;
- Ford Puma — 16 758 од;
- Toyota Yaris Cross — 15 951 од;
- Opel/Vauxhall Corsa — 15 545 од.
Додамо, Tesla представила нові версії своїх найпопулярніших моделей вартістю менше ніж 40 000 доларів, щоб протидіяти втраті пільг для електромобілів у США.