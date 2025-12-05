Tesla запускає в Європі бюджетну версію Model 3, щоб стримати падіння продажів

Tesla представила на європейському ринку нову, дешевшу версію свого електромобіля Model 3, прагнучи стимулювати продажі на тлі загострення конкуренції та сповільнення попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Компанія вже кілька місяців стикається з падінням реєстрацій нових авто в Європі, попри оновлення Model Y.

Все більше покупців обирають електромобілі конкурентів – зокрема, Volkswagen ID.3 та моделі китайського виробника BYD.

Нова Model 3 Standard отримала скромнішу комплектацію та позбавлена деяких преміальних опцій. Водночас авто пропонує запас ходу понад 300 миль (близько 480 км). Перші поставки плануються у першому кварталі 2026 року.

Вартість моделі залежить від ринку:

37 970 євро – у Німеччині,

330 056 норвезьких крон – у Норвегії,

449 990 шведських крон – у Швеції.

Для порівняння, наступна за ціною версія Model 3 у Німеччині – "преміум" – коштує 45 970 євро. У США стандартна модель продається з жовтня за 36 990 доларів.

Запуск нової доступної Model 3 став продовженням стратегії Tesla, розпочатої у жовтні, коли компанія представила дешевший кросовер Model Y. Це реакція на швидке зростання конкуренції з боку європейських і китайських брендів, які пропонують електромобілі за ціною нижче 30 000 доларів.

Попри те що Ілон Маск нині активно переорієнтовує компанію на розвиток штучного інтелекту, роботаксі та гуманоїдних роботів, нові бюджетні моделі залишаються ключовими для короткострокового зростання доходів Tesla.

Нагадаємо, у жовтні Tesla представила нові версії своїх найпопулярніших моделей вартістю менше ніж 40 000 доларів, щоб протидіяти втраті пільг для електромобілів у США. Нові стандартні версії Model 3 та Model Y тепер починаються з цін $36 990 та $39 990 відповідно.