Компания Маска теряет европейский рынок: продажи электрокаров Tesla во Франции и Дании сократились вдвое

В ноябре регистрации автомобилей Tesla во Франции и Дании сократились вдвое по сравнению с прошлым годом. Это происходит, несмотря на запуск новой линейки их бестселлера Model Y, что указывает на трудности производителя электромобилей с возвратом доли европейского рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Обвал продаж

Ежемесячные регистрации, являющиеся показателем продаж, во Франции упали на 58% до 1593 проданных автомобилей, а в Дании – на 49% до 534 автомобилей. Замедление темпов роста Tesla в Европе началось в конце прошедшего года. Аналитики указывают на несколько фундаментальных проблем, усугубляющих ситуацию.

Ключевые факторы падения

Аналитики называют три основные причины, по которым европейский бизнес Tesla не восстановился:

Политическое влияние Илона Маска. Замедление началось после того, как генеральный директор публично поддержал праворадикальных политических деятелей, что вызвало протесты по всему региону. Хотя в последние месяцы Маск был относительно молчалив по отношению к политике, негативный эффект продолжает влиять на продажи. Рост конкуренции. На переполненном европейском рынке существенно возросла конкуренция, особенно со стороны новых игроков из Китая, предлагающих более доступные модели. "Старирующий" модельный ряд. В отличие от конкурентов, модельный ряд Tesla является относительно "старым".

Попытки восстановления

Хотя Илон Маск большую часть года сосредоточился на робототехнике, Tesla попыталась вернуть покупателей, выпустив обновленную Model Y в начале этого года, а в октябре представила более дешевые версии Model Y и седана Model 3.

Эти шаги дали частичный эффект только одной модели. В Дании количество регистраций Model 3 в ноябре выросло на 29% (326 автомобилей), что сделало ее 8-м по продажам авто в стране. В то же время количество регистраций Model Y в Дании катастрофически упало на 74%.

Напомним, Tesla сталкивается с серьезным спадом продаж на ключевых мировых рынках – в Европе, США и Китае. Несмотря на рекордные поставки в отдельных кварталах, общая динамика остается отрицательной .