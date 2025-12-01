Запланована подія 2

Компания Маска теряет европейский рынок: продажи электрокаров Tesla во Франции и Дании сократились вдвое

Tesla, автосалон, автомобили
В Европе падают продажи электрокаров Tesla / Shutterstock

В ноябре регистрации автомобилей Tesla во Франции и Дании сократились вдвое по сравнению с прошлым годом. Это происходит, несмотря на запуск новой линейки их бестселлера Model Y, что указывает на трудности производителя электромобилей с возвратом доли европейского рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Обвал продаж

Ежемесячные регистрации, являющиеся показателем продаж, во Франции упали на 58% до 1593 проданных автомобилей, а в Дании – на 49% до 534 автомобилей. Замедление темпов роста Tesla в Европе началось в конце прошедшего года. Аналитики указывают на несколько фундаментальных проблем, усугубляющих ситуацию.

Ключевые факторы падения

Аналитики называют три основные причины, по которым европейский бизнес Tesla не восстановился:

  1. Политическое влияние Илона Маска. Замедление началось после того, как генеральный директор публично поддержал праворадикальных политических деятелей, что вызвало протесты по всему региону. Хотя в последние месяцы Маск был относительно молчалив по отношению к политике, негативный эффект продолжает влиять на продажи.
  2. Рост конкуренции. На переполненном европейском рынке существенно возросла конкуренция, особенно со стороны новых игроков из Китая, предлагающих более доступные модели.
  3. "Старирующий" модельный ряд. В отличие от конкурентов, модельный ряд Tesla является относительно "старым".

Попытки восстановления

Хотя Илон Маск большую часть года сосредоточился на робототехнике, Tesla попыталась вернуть покупателей, выпустив обновленную Model Y в начале этого года, а в октябре представила более дешевые версии Model Y и седана Model 3.

Эти шаги дали частичный эффект только одной модели. В Дании количество регистраций Model 3 в ноябре выросло на 29% (326 автомобилей), что сделало ее 8-м по продажам авто в стране. В то же время количество регистраций Model Y в Дании катастрофически упало на 74%.

Напомним, Tesla сталкивается с серьезным спадом продаж на ключевых мировых рынках – в Европе, США и Китае. Несмотря на рекордные поставки в отдельных кварталах, общая динамика остается отрицательной .

Автор:
Татьяна Ковальчук