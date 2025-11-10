Спрос падает: в Китае зафиксировали самые низкие продажи Tesla за последние три года

Продажи Tesla в Китае в октябре упали до 26 006 автомобилей – это самый низкий показатель за последние три года. По сравнению с тем же периодом прошлого года объемы снизились на 35,8%.

Tesla в Китае просела

В октябре Tesla продала в Китае 26 006 электромобилей – это самый низкий показатель компании за последние три года. На фоне жесткой конкуренции и понижения спроса продажи сократились на 35,8% по сравнению с октябрем прошлого года. Для сравнения, в сентябре компания реализовала 71525 авто, когда на рынок вышла новая версия Model YL с удлиненной колесной базой и шестью местами, доступная исключительно в Китае.

В то же время, экспорт автомобилей, произведенных на китайских мощностях Tesla, вырос до двухлетнего максимума и достиг 35 491 машины, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.

Доля Tesla на китайском рынке электромобилей снизилась до 3,2% в октябре против 8,7% месяцем ранее. Это самый низкий уровень компании более чем за три года.

О проблемах Tesla

Слабые результаты Tesla в Китае дополняют падение продаж в Европе. В октябре компания также зафиксировала снижение спроса в Германии, Испании, Нидерландах и Скандинавии, что свидетельствует о длительных трудностях на континенте.

В третьем квартале Tesla столкнулась с растущим конкурентным давлением в Китае – своему второму по значению рынка после США. Тем временем китайский производитель Xiaomi с моделями SU7 и YU продемонстрировал рекордный результат в 48 654 проданных авто в месяц, несмотря на резонансные аварии, вызвавшие вопросы безопасности электромобилей.

В целом продажи автомобилей в Китае в октябре снизились: потребители стали более осторожными на фоне сокращения государственных субсидий и налоговых стимулов, что также повлияло на спрос в сегменте электромобилей.

Напомним, в октябре продажи электромобилей Tesla китайского производства продемонстрировали резкий спад. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией легковых автомобилей Китая (CPCA), продажи упали на 9,9% до 61 497 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат изменил положительный тренд сентября, когда был зафиксирован рост на 2,8%.