Читати українською

Продажи Tesla китайского производства упали почти на 10% в октябре на фоне высокой конкуренции.

автомобили Tesla, салон Tesla
Продажи электромобилей Tesla китайского производства упали на 9,9%. / Shutterstock

В октябре продажи электромобилей Tesla китайского производства продемонстрировали резкий спад. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией легковых автомобилей Китая (CPCA), продажи упали на 9,9% до 61 497 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат изменил положительный тренд сентября, когда был зафиксирован рост на 2,8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Продажи автомобилей Model 3 и Model Y американского автопроизводителя, изготовленных на его шанхайской "мегафабрике", включая экспорт в Европу, Индию и другие рынки, упали на значительные 32,3% по сравнению с сентябрем.

Рыночный тренд и конкуренция

В прошлом месяце мировые продажи автомобилей в целом упали на 12%, что стало вторым месяцем спада подряд и наибольшим падением почти за два года. Ситуация усугубляется на фоне высокой конкуренции на внутреннем рынке Китая.

Tesla еще не объявила о доступности на китайском рынке более дешевых версий своих бестселлеров – внедорожников Model Y и седанов Model 3, представленных в прошлом месяце на других рынках.

На европейском рынке продажи Tesla возобновили падение в ряде стран. Это указывает на продолжение трудностей на континенте, переполненном бюджетными электромобилями местных и азиатских производителей.

Для сравнения, главный конкурент, компания BYD, продемонстрировала устойчивый рост продаж в Европе, даже несмотря на замедление роста на внутреннем рынке Китая.

На фоне падения продаж Tesla планирует представить свой Cybercab в Шанхае 5 ноября. Пока неизвестно, планировала ли компания развертывания роботокси на китайских дорогах, где местные фирмы, такие как Baidu, Pony и WeRide, уже активно тестировали свои роботы в разных городах.

Напомним, в октябре автопроизводитель Tesla сообщил о падении прибыли более чем на четверть, поскольку рост расходов от тарифов США, потеря доходов от продажи квот на выбросы и значительные инвестиции в искусственный интеллект и робототехнику снизили ее доходность.

Автор:
Татьяна Ковальчук