Продажі Tesla китайського виробництва впали майже на 10% у жовтні на тлі високої конкуренції

У жовтні продажі електромобілів Tesla китайського виробництва продемонстрували різкий спад. Згідно з даними, опублікованими Асоціацією легкових автомобілів Китаю (CPCA), продажі впали на 9,9% до 61 497 одиниць порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей результат змінив позитивний тренд вересня, коли було зафіксовано зростання на 2,8%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Продажі автомобілів Model 3 та Model Y американського автовиробника, виготовлених на його шанхайській "мегафабриці", включаючи експорт до Європи, Індії та інших ринків, впали на значні 32,3% порівняно з вереснем.

Ринковий тренд та конкуренція

Минулого місяця світові продажі автомобілів загалом впали на 12%, що стало другим місяцем спаду поспіль і найбільшим падінням за майже два роки. Ситуація посилюється на тлі високої конкуренції на внутрішньому ринку Китаю.

Tesla ще не оголосила про доступність на китайському ринку дешевших версій своїх бестселерів – позашляховиків Model Y та седанів Model 3, які були представлені минулого місяця на інших ринках.

На європейському ринку продажі Tesla відновили падіння в низці країн. Це вказує на продовження труднощів на континенті, який був переповнений бюджетними електромобілями місцевих та азіатських виробників.

Для порівняння, головний конкурент, компанія BYD, продемонструвала стійке зростання продажів у Європі, навіть попри сповільнення зростання на внутрішньому ринку Китаю.

На тлі падіння продажів Tesla планує представити свій Cybercab у Шанхаї 5 листопада. Наразі невідомо, чи планувала компанія розгортання роботаксі на китайських дорогах, де місцеві фірми, такі як Baidu, Pony та WeRide, вже активно тестували свої роботаксі в різних містах.

Нагадаємо, у жовтні автовиробник Tesla повідомив про падіння прибутку більш ніж на чверть, оскільки зростання витрат від тарифів США, втрата доходів від продажу квот на викиди та значні інвестиції у штучний інтелект і робототехніку знизили її прибутковість.